Путин четко прояснил вопрос распада "тандема" с Медведевым

Президент России Владимир Путин рассказал, что его "тандем" с бывшим премьер-министром страны Дмитрием Медведевым не распался.
При этом лидер россиян отметил, что Медведев сменил род деятельности, сообщил он в интервью ТАСС.
"Ничего не распалось. Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем… Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно", – пояснил Путин.
Путин и Медведев
Также глава Кремля добавил, что он сохранил с Медведевым дружеские отношения.
"У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним обсуждали отставку правительства. И он был в курсе того, что происходит", – отметил Путин.
Также президент РФ опроверг информацию, якобы текущая должность Медведева – заместитель председателя Совета безопасности сравнима с постом вице-президента. По словам Путина, зампред главы Совбеза является помощником президента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский премьер-министр Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января. Вместе с Медведевым в отставку ушел весь Кабинет министров.
Путин подал на рассмотрение парламента кандидатуру нового главы правительства РФ – руководителя ФНС Михаила Мишустина. Госдума его утвердила.
21 января премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал свое правительство.
OBOZREVATEL узнал факты из биографии российского чиновника: он оказался любимцем рупоров Кремля, имеет похожие увлечения с Путиным и владеет многомиллионным состоянием.
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