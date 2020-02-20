Путин четко прояснил вопрос распада "тандема" с Медведевым

Президент России Владимир Путин рассказал, что его "тандем" с бывшим премьер-министром страны Дмитрием Медведевым не распался.

При этом лидер россиян отметил, что Медведев сменил род деятельности, сообщил он в интервью ТАСС.

"Ничего не распалось. Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем… Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно", – пояснил Путин.

Путин и Медведев

Также глава Кремля добавил, что он сохранил с Медведевым дружеские отношения.

"У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним обсуждали отставку правительства. И он был в курсе того, что происходит", – отметил Путин.

Также президент РФ опроверг информацию, якобы текущая должность Медведева – заместитель председателя Совета безопасности сравнима с постом вице-президента. По словам Путина, зампред главы Совбеза является помощником президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский премьер-министр Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января. Вместе с Медведевым в отставку ушел весь Кабинет министров.

Путин подал на рассмотрение парламента кандидатуру нового главы правительства РФ – руководителя ФНС Михаила Мишустина. Госдума его утвердила.

21 января премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал свое правительство.

OBOZREVATEL узнал факты из биографии российского чиновника: он оказался любимцем рупоров Кремля, имеет похожие увлечения с Путиным и владеет многомиллионным состоянием.

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