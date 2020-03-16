Путин будет вечным президентом: в России приняли окончательное решение

Конституционный суд Российской Федерации признал закон о поправке в Конституцию РФ соответствующим основному закону страны. Теперь, среди прочего, будет считаться законной отмена запрета на выдвижение в президенты России одного кандидата более, чем два срока подряд.

Это подтверждает заключение Конституционного суда РФ от 16 марта. Таким образом, Владимир Путин сможет сохранить за собой пожизенную власть (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин Delo.ua

"Настоящее заключение незамедлительно направляется президенту Российской Федерации. Настоящее Заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами", – сказано в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта президент РФ Владимир Путин, выступая перед Госдумой, поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему снова переизбраться.

В результате Госдума РФ проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.

С полным текстом исторической речи главы страны-агресора можно ознакомиться здесь.

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