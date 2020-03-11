Путин будет править в России до 2036 года: появился неутешительный прогноз

Президент РФ Владимир Путин будет править в России еще два президентских срока и останется у власти до 2036 года.

Об этом говорится в статье Bloomberg, чьи аналитики изучили поправки в конституцию России.

"Решение Конституционного суда – как и общенациональное голосование по поправкам в Конституцию, которые Путин назвал условием – почти наверняка будет благоприятным для Кремля в условиях плотно контролируемой политической системы", – сказано в публикации.

Владимир Путин

Отмечается, что изменения в основном законе РФ позволят 67-летнему Путину удерживать власть до 2036 года, когда ему будет почти 84 года.

"Путин, который находится у власти с 2000 года, уже является старейшим руководителем Кремля со времен советского диктатора Иосифа Сталина", – отмечено в статье.

Напомним, что 10 марта президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.

Также было опубликовано полное видео и текст исторического выступления Путина в Госдуме РФ.

Ранее OBOZREVATEL пояснил, что означает "обнуление президентства" в России.

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