Путин бряцает оружием: в России похвастались новым испытанием. Видео

Министерство обороны России похвасталось видео испытаний противоракетной системы ПРО.

Пуск провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, пишет военное ведомство РФ.

Сообщается, что военнослужащие успешно поразили условную цель.

"Противоракета подтвердила заложенные в ней характеристики", - сказано в сообщении.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о секретном испытании США с самолетом-пулей.

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