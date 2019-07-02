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Путин бряцает оружием: в России похвастались новым испытанием. Видео

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Министерство обороны России похвасталось видео испытаний противоракетной системы ПРО.

Пуск провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, пишет военное ведомство РФ.

Сообщается, что военнослужащие успешно поразили условную цель.

"Противоракета подтвердила заложенные в ней характеристики", - сказано в сообщении.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Скакуасы. не верьте, это очередной мультик, нарисованный там же где и Мост.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Молодцы . Как всегда.
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