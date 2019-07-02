Путин бряцает оружием: в России похвастались новым испытанием. Видео

Министерство обороны России похвасталось видео испытаний противоракетной системы ПРО.
Пуск провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, пишет военное ведомство РФ.
Сообщается, что военнослужащие успешно поразили условную цель.
"Противоракета подтвердила заложенные в ней характеристики", - сказано в сообщении.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о секретном испытании США с самолетом-пулей.
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