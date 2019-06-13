Путин бросил: в России целый город попросился в Канаду из-за катастрофы

Жители российского Кузбасса обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище.

Россияне пожаловались на неблагоприятную экологическую обстановку, в связи с чем возрастает риск онкологических заболеваний. Видео на своей странице в Twitter опубликовал журналист Денис Казанский. (Чтобы посмотреть видео доскролльте до конца экрана).

"Добыча угля открытым способом привела к экологической катастрофе этой зимой, когда весь мир говорил о черном снеге. Жители Киселевска не раз отправляли свои обращения президенту Владимиру Путину с мольбами о спасении, но ни разу никто не получил никакого ответа", – пожаловались жители Кузбасса.

Казанский отметил, что Кузбасс является практически аналогом украинского Донбасса. Он добавил, что пока в "Л/ДНР" люди стоят в очередях, чтобы получить российский паспорт, сами россияне бегут из страны.

"Это видео надо в ОРДЛО крутить, где люди сегодня стоят в очередях за российскими паспортами. Пусть видят, как выглядит реальная жизнь в РФ", – прокомментировал ролик Казанский.

Жители Кузбасса записали обращение к властям Канады с просьбой предоставить им убежище и забрать из России. Это видео надо в ОРДЛО крутить, где люди сегодня стоят в очередях за российскими паспортами. Пусть видят, как выглядит реальная жизнь в РФhttps://t.co/K8GI8Tu7yD — Денис Казанський (@den_kazansky) 12 июня 2019 г.

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