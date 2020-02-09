"Старушка с вокзала": фото Путина подогрело догадки о его болезни

В сети появилось новое фото президента России Владимир Путин, на котором у лидера непривычно болезненный вид.

Снимок, сделанный после его игры в хоккей с белорусским коллегой Александром Лукашенко, быстро разлетелся в соцсетях и вызвали бурное обсуждение (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Многие решили подшутить над первым лицом Кремля, другие же всерьез заподозрили у лидера проблемы со здоровьем.

Путин после хоккея с Лукашенко Facebook Виталия Рождаева

Путин попал в кадр в хоккейной форме с чашкой горячего напитка. При этом президент согнулся, засветив на камеры отсутствующий взгляд и заметную лысину.

"На вашем экране фотография Путина Владимира Владимировича 1952 года рождения. Что мы на ней видим? Старого и больного человека с отсутствующим взглядом. От былого секс-символа осталось разве что чёрточка. Такие дела", – написал профессор Сергей Талк, назвав Путина "старушкой с вокзала".

Фото Путина подогрело догадки о его болезни YouTube

"Дедушка уже совсем ку-ку. Говорят, там Паркинсон с деменцией", "Путин неотвратимо превращается в Смеагола", "Давно ботокс не кололи дедушке", "Вот вам и самый красивый мужчина России", "Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго руку мне трясли", "Мальчиш-плохиш", – написали в комментариях.

Вчерашняя фотография: старый и больной человек, отсутствующий взгляд. То ли дедушка, то ли старушка с вокзала. pic.twitter.com/ox1vOiJzVj — Профессор Талк (@SwisssTalk) February 8, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о плохом состоянии здоровья Путина и его возможном уходе.

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