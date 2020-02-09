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9 февраля • обновлено в 18:57
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"Старушка с вокзала": фото Путина подогрело догадки о его болезни

47.7т
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В сети появилось новое фото президента России Владимир Путин, на котором у лидера непривычно болезненный вид.

Снимок, сделанный после его игры в хоккей с белорусским коллегой Александром Лукашенко, быстро разлетелся в соцсетях и вызвали бурное обсуждение (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Многие решили подшутить над первым лицом Кремля, другие же всерьез заподозрили у лидера проблемы со здоровьем.

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Путин после хоккея с Лукашенко

Путин после хоккея с Лукашенко

Facebook Виталия Рождаева

Путин попал в кадр в хоккейной форме с чашкой горячего напитка. При этом президент согнулся, засветив на камеры отсутствующий взгляд и заметную лысину.

"На вашем экране фотография Путина Владимира Владимировича 1952 года рождения. Что мы на ней видим? Старого и больного человека с отсутствующим взглядом. От былого секс-символа осталось разве что чёрточка. Такие дела", – написал профессор Сергей Талк, назвав Путина "старушкой с вокзала".

Фото Путина подогрело догадки о его болезни

Фото Путина подогрело догадки о его болезни

YouTube

"Дедушка уже совсем ку-ку. Говорят, там Паркинсон с деменцией", "Путин неотвратимо превращается в Смеагола", "Давно ботокс не кололи дедушке", "Вот вам и самый красивый мужчина России", "Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго руку мне трясли", "Мальчиш-плохиш", – написали в комментариях.

"Старушка с вокзала": фото Путина подогрело догадки о его болезни
"Старушка с вокзала": фото Путина подогрело догадки о его болезни
"Старушка с вокзала": фото Путина подогрело догадки о его болезни
"Старушка с вокзала": фото Путина подогрело догадки о его болезни
"Старушка с вокзала": фото Путина подогрело догадки о его болезни
"Старушка с вокзала": фото Путина подогрело догадки о его болезни
"Старушка с вокзала": фото Путина подогрело догадки о его болезни
"Старушка с вокзала": фото Путина подогрело догадки о его болезни
"Старушка с вокзала": фото Путина подогрело догадки о его болезни

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о плохом состоянии здоровья Путина и его возможном уходе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Пані Гаага зачекалася. Зовнішній вигляд пацієнта її не обходить. пу гарантовано своє отримає.
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2
1
Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Время берет свое. Тут даже ботокс и скрепы не помогут. Хотя для своего возраста, выглядит ужасно.
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4
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Якийсь зашуганий замерзлий БОМЖ, которому добрі люди дали гаряченького посьорбати:)
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