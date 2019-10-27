Путин – преступник, но считает себя великим русским царем – Запольский

Когда президент России Владимир Путин покинет свой пост, мог ли он лично отдавать приказы убивать неугодных ему людей и почему сейчас ему выгодно оказаться на скамье подсудимых в Гааге во второй части интервью OBOZREVATEL рассказал политтехнолог и автор книги "Путинбург" Дмитрий Запольский.

В первой части читайте: чем на самом деле Путину выгодна война в Украине и почему оккупированный Донбасс – это дерьмо в золотой упаковке.

– Наемники или не наемники, а в общем это террористы на Донбассе, инспирированы российской стороной.

– Да, любые повстанцы инспирированы какой-то стороной. На то и щука в море, чтобы карась не дремал. Мы же не говорим "В Йемене бандиты". Там повстанцы. И в Косово, и в Каталонии, и в Гонконге – власть называет их преступниками, а кто-то в мире очень даже симпатизирует. Нужно понимать, что на Донбассе и в Луганске негодяи, ублюдки, но к сожалению, они повстанцы, поддержанные другой страной...

Дмитрий Запольский block-post.com

И сейчас, когда начинаются подвижки к миру, переговоры и контакты (а без этого конфликт просто застынет, как цемент), нужно уже говорить не агрессор, а "партнер". Их придется амнистировать. Да, они сукины дети, но они – повстанцы. Да, они пророссийские повстанцы, но они жили в этом регионе и их не Путин в пробирке сделал. Конечно, туда понаехало этих "ихтамнетов", но по большому счету, если бы народ их не хотел, то их бы там и не было. Они, к моему огромному сожалению, часть украинской реальности и эту печальную правду надо осознать. "Ихтамнеты" уйдут, а население останется. Украинская власть не сможет проводить репрессии, это не европейский путь. Нужно плюнуть, не подавать руки, но взаимодействовать с мерзавцами Украине придется. Иначе их надо либо покупать и сажать туда сатрапа-наместника, как в Чечне, либо репрессировать, как во времена Сталина, выселять насильственно, либо все-таки признавать, что они имеют права и договариваться. И это будет очень тяжелым и болезненным испытанием для такой эмоциональной страны, как нынешняя Украина. Это удар по национальному самолюбию. Путин именно это считает своей победой, а не пролитую солдатскую кровь.

– Если вернуться к теме России, то недавние протесты против недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму, режиму Путина угрожали?

– В настоящий момент нет. Это очень малые катаклизмы. Само протестное движение выгодно Путину, все видят, насколько оно беспомощно. Приведу политологический пример. Есть Венесуэла, где традиционно 50% протестуют против коммунистов. И что это меняет? Так же как и в Таиланде есть какой-то процент населения, агрессивно настроенный. Так же и в Гонконге. Или желтые жилеты во Франции, посмотрите, что они творят! И что? Ну нагадили там, написали на Триумфальной арке слово из трех букв, и что? Франция рухнула, Третья республика перестала существовать? Наличие оппозиции в этих странах никоим образом не угрожает власти.

Протестное движение в Москве, без оппозиционной структуры, без "теневого кабинета министров" не имеет никакого смысла. Заметьте, это вопрос совсем другой: насколько оппозиционеры внутри России работают на Кремль, а настолько они работают на себя. Благодаря этим протестам у москвичей был огромный интерес к выборам в Мосгордуму. И именно протесты легетимизировали эти выборы, как участие Навального в выборах мэра укрепило позиции Собянина. А тут выборы не президента и даже не выборы в Госдуму. Что такое Мосгордума, что она решает? Принимает бюджет Москвы и что? Выберут туда коммунистов, яблочников, навальнистов, единоросов – какая разница? Там нет никакой политической инфраструктуры. Но зато это позволяет власти говорить, что есть выборы, с нарушениями, но выборы-то есть! Кремль очень хитрый манипулятор и великолепно "разводит" людей. Протесты просто реанимируют мертвую политическую систему России, делают искусственное дыхание коммунистам, жириновцам, каким-то мироновцам, прости Господи! Да это же все тот же Кремль!

– Путин надолго у власти?

– Знаете, никто не вечен. Путин – вроде бы и надолго, но черные лебеди-то летают. Путин – это не Мугабе в Зимбабве, он не сможет править до 90 лет, ему все равно нужен транзит. Любая последующая власть будет лучше Путина. И не дай Бог в России начнется политический или военный кризис, вооруженный, скажем так – это будет плохо для Украины, для Европы, для США – это будет трагедия для всех. Поэтому надолго ли Путин? На самом деле нужно думать не об этом, а о том, что будет с Путиным, если что-то случится завтра? Как обеспечить его уход с минимальными потерями для Европы и всего мира.

Владимир Путин 24 канал

– Что же с ним может случиться при наличии такой охраны?

– Ой, я вас умоляю, у семи нянек дитя без глаза. Все живые люди, и охрана хорошая тоже не всегда… Индиру Ганди убил телохранитель, а президента Садата в Египте застрелил солдат почетного караула. Всякое может случится. Царей в России убивали и табакерками золотыми, и копьем из сортирного очка.

– Путин международный преступник?

– Несомненно.

– Он виноват в смерти тысяч людей по всему миру?

– Несомненно.

– Мог лично отдавать приказы убивать?

– Не думаю, что он отдавал такие приказы, он для этого слишком хитер. Это не история с головой Гонгадзе, где президент сказал: "Слышь, разберись с этим чуваком". А придворный пошел и ему голову отрезал. Я упрощаю, конечно.

Не думаю, что Путин отдает приказы. Он же чекист, понимает, что его тоже слушают и что он тоже под контролем у своего же окружения. Зачем оставлять на себя компромат? Есть же специально обученные люди в свите.

Там система тендеров. Приходят люди и говорят: "вот мы там застрелили кого-то, а теперь дайте нам серьезный заказ за деньги. Мы показали, что можем". Но для отдачи прямых приказов у Путина много придворных. В этом плане Путин преступник, уже потому, что создал безнравственную систему. Путинизм – это явление, которое полезло, как дерьмо наружу. Извините, если палочку дрожжей летом бросить в деревенский сортир, то через некоторое время фонтан говна зальет все окрестные огороды. Но также мы видим, что лидеры во многих странах не прочь бы, чтобы Путин вернулся в международный клуб держав, так как реальная политика, увы, цинична до невозможности.

– Путина обвиняют во многих преступлениях. Это не только война на Донбассе. Были ведь войны в Чечне, сирийский конфликт еще не закончился. Он на себе чувствует ответственность?

– Нет, конечно, он считает себя русским царем и великим политическим деятелем, хотя льстит себе в этом. Ну а то, что жертвы есть, так это неизбежно, на его взгляд.

– То есть то, что они есть – просто пофиг?

– Ну как? Царь Петр отдал приказ казнить стрельцов, ну он же не для себя это делает, а для России. Петр считается великим государем, хотя руки у него, как и всех императоров России, по локоть в крови. Но памятник стоят. И Путин надеется, что ему конные статуи из бронзы поставят.

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– Ну, если Путин даже косвенно отдает преступные приказы, значит, ответственный за их последствия в том числе.

– Вы все ждете от меня моральных оценок действий российской власти. Гуманизма там нет и близко. Путин – не гуманоид вообще. То есть никогда в таком имперском образовании как Россия не может быть никакого гуманизма. Это антигуманное образование. Но предъявить Путину обвинения в какой-то там Гааге вряд ли удастся. Он будет оправдан при любой современной юридической системе. Путину даже выгодно создание какого-то трибунала, который длился бы 3 года, и он оттуда выйдет в белых одеждах и еще компенсацию потребует. Но история идет так стремительно, что суд истории будет совсем не там, где мы думаем.

– А где?

– Скажу совсем страшную вещь. СССР ведь провалился после Чернобыля. Никто же не мог предположить возникновение Чернобыля, но этот черный лебедь прилетел, и страна рухнула. Думаю, и с Россией будет нечто подобное, черный лебедь, событие, которое будет очень трагичным. Путинизм существует только в системе относительной стабильности, а любая небольшая нестабильность, даже Сирийская война, даже история с Донбассом крайне токсичны для путинизма.

– Вы знали Путина еще со времен его работы с Анатолием Собчаком в Санкт-Петербурге. С тех пор он сильно изменился?

– Да нет, что там изменилось? Мальчики после 30 лет мало меняются.

– Он всегда был таким как сейчас?

– Да, всегда. А какой? Никакой.

Я знаю одного талантливого президента – это Владимир Зеленский. Вот он не бездарный. А Путин не сможет сыграть Наполеона в "95м Квартале", потому что ему нужно нарисовать, пропустить через фокус-группы, спросить "вам красненького или беленького", а вы как предпочитаете, чуть больше перца или меньше, с мятой или без. Вырабатывается рецепт, вот эти хотят с мятой, а большинство, без перца и без мяты. Вот так сделаем. Нарисовали. Точно? Точно. Вы уверены? Уверены – "мочить в сортире". Значит так и скажу. Он – аватарка, марионетка, камин в каморке Папы Карло, он нарисованный персонаж.

– Недавно в России заговорили о том, что шансы на президентство появились в журналиста-ютубера Юрия Дудя.

– Думаю, Кремль готовит похожую ситуацию и есть версия, что молодой ютуб-журналист Дудь, будет там. После успеха Зеленского кремлевские задумались: а не произойдет ли такого же внезапного поворота в России, когда вдруг ниоткуда вылезет какой-то интернет-персонаж и наберет гигантскую популярность.

– То есть это кремлевская идея вырастить из Дудя политика?

– Ну нет такой системы, чтобы в Кремле сидели и растили политиков. Они не создают, а способствуют росту. У них совершенно другая технология. Существует отдел в Администрации президента, где работает человек 300 экспертов. Вот они ходят, тусуются, винишко пьют, кокс нюхают, а потом создают некие концепции. Дальше этот концепт обсуждают со спецслужбами, другими экспертами, оценивают и подают его уже на более высокий уровень. То, что они прорабатывают все эти варианты – это понятно. Один из них мы сейчас и наблюдаем. И в России это не новость – все обкатано в девяностые.

Сергей Бодров-младший тоже был политическим проектом, когда стал героем фильма "Брат-2". Реально Бодрова-младшего рассматривали как возможного президента России. Помните этот фильм? Там ведь впервые был озвучен антиукраинский эпизод! Потом Никита Михалков тоже хотел быть президентом, когда снял свой фильм "Сибирский цирюльник" и сыграл в нем роль царя.

Сейчас эксперты тоже смотрят, как это все развивается, контролируют и наблюдают. Что-то выкидывают, во что-то добавляют денег, что-то прорастает. И им главное вовремя подстроить процесс под себя. Политическая система путинизма безумно гибкая и очень приспособленная к современному миру. И намного больше, чем европейская система.

– Как Путин закончит свою жизнь?

– Окружение держит Путина на троне, но время неумолимо идет. Ему нужно будет уходить из Кремля в ближайшие годы. Лимит доверия исчерпывается, все больше натяжек и подтяжек. И фактор "табакерки" никто не отменял. Другое дело, что он может пойти по назарбаевскому сценарию, а может пойти и по горбачевскому. Есть еще туркменский сценарий, когда лидер страны присел на героин и его личный доктор, дантист, в один прекрасный день вколол ему золотую дозу и стал вместо него. Мы не знаем, как уйдет Путин. Это решит не он, а его царедворцы. Да и какая разница, никто же не вечен. Я бы хотел, конечно, пережить его, но возможно, что он переживет даже вас. Но будем надеяться все-таки на лучшее...

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