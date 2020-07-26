Путин анонсировал гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире

Военно-морской флот России получит новое гиперзвуковое оружие, якобы не имеющее аналогов в мире.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая военно-морской парад ко дню ВМФ РФ в Санкт-Петербурге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", – сказал он.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что в данный момент успешно завершаются испытания гиперзвуковой морской ракеты "Циркон", а также первой подлодки-носителя подводного аппарата "Посейдон".

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт усомнился в возможностях гиперзвуковых ракет "Циркон" точно отстреляться с кораблей, особенно подлодок.

Блогер выяснил, что ракета "Циркон" в действительности проект 40-летней давности.