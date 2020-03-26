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26 марта • обновлено в 09:15
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Путин 20 лет у власти в России: в сети показали два знаковых фото

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Политический юбилей президента России Владимира Путина – 20 лет с тех пор, как его впервые выбрали главой государства, который припадает на 26 марта, в сети стал поводом для сравнений и насмешек.

Два знаковых фото незаменимого российского лидера в промежутке 20 лет его правления опубликовал Telegram-канал "СерпомПо" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мачо 20 лет спустя. ВладимВладимыч, гоните в шею своих пиарщиков! В шлеме летчика да в истребителе любой мужчинка кажется брутальным", – подписали авторы снимок Путина в кабине самолета, датированный 21 марта 2000 года.

Владимир Путин 21 марта 2000 года

Владимир Путин 21 марта 2000 года

t.me/SerpomPo

А вот на другом фото глава РФ уже запечатлен совсем недавно – 24 марта 2020 года его засняли в желтом защитном костюме и специальном респираторе. Напомним, что в таком виде Путин посещал больницу Коммунарки под Москвой, где лечат пациентов с коронавирусом.

Путин в Комунарке 24 марта 2020 года

Путин в Комунарке 24 марта 2020 года

Пул N3

"Но в больнице, на фоне клистиров да в желтом чепчике и маске химзащиты даже президент выглядит жалко", – иронизируют авторы Telegram-канала.

Путин 20 лет назад и сейчас

Путин 20 лет назад и сейчас

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вызвало ажиотаж фото Путина в спортивном костюме, во время визита в инфекционную больницу Подмосковья, где лечат больных коронавирусом.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России фотографии
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