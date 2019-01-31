|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

''Путенпамаги'': в сети высмеяли ''челобитное'' обращение к президенту России

360Читать материал на украинском

Жители Саратова (Россия), недовольные состоянием детского здравоохранения, обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Родители записали коллективное видеообращение, которое вызвало насмешки в сети (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Только за последнее время было закрыто три детских больницы, которые принимали детей от рождения до трех месяцев жизни. При этом все здания находятся в центре города. Считаем, что действия чиновников полностью противоречат вашим майским указам, лишая незащищенных маленьких граждан права на квалифицированную медицинскую помощь, а иногда и права на жизнь. Владимир Владимирович, вы наша последняя надежда", — обратились горожане.

"Все никак не могу понять - зачем они обращаются с проблемой к источнику проблемы?", "Жители Саратова записали видеочелобитную "путенпамаги". Вот где их патриотизм? Венесуэла сейчас важнее всех этих детей", "Пока эти люди будут сочинять челобитные властям, Путин и Ко уничтожат страну окончательно. Откуда у этих людей столько желания в наше время - кланяться и выпрашивать", "Не понимают холопы к кому обращаются", - прокомментировали юзеры.

''Путенпамаги'': в сети высмеяли ''челобитное'' обращение к президенту России
Новости
Россияне увязли в долгах: вскрылась новая проблема Путина
''Путенпамаги'': в сети высмеяли ''челобитное'' обращение к президенту России
''Путенпамаги'': в сети высмеяли ''челобитное'' обращение к президенту России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов предрек России стагнацию и бедность.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияСаратов
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Рабы должны просить на коленях, как в россии
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги