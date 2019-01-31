''Путенпамаги'': в сети высмеяли ''челобитное'' обращение к президенту России

Жители Саратова (Россия), недовольные состоянием детского здравоохранения, обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Родители записали коллективное видеообращение, которое вызвало насмешки в сети (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Только за последнее время было закрыто три детских больницы, которые принимали детей от рождения до трех месяцев жизни. При этом все здания находятся в центре города. Считаем, что действия чиновников полностью противоречат вашим майским указам, лишая незащищенных маленьких граждан права на квалифицированную медицинскую помощь, а иногда и права на жизнь. Владимир Владимирович, вы наша последняя надежда", — обратились горожане.

"Все никак не могу понять - зачем они обращаются с проблемой к источнику проблемы?", "Жители Саратова записали видеочелобитную "путенпамаги". Вот где их патриотизм? Венесуэла сейчас важнее всех этих детей", "Пока эти люди будут сочинять челобитные властям, Путин и Ко уничтожат страну окончательно. Откуда у этих людей столько желания в наше время - кланяться и выпрашивать", "Не понимают холопы к кому обращаются", - прокомментировали юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов предрек России стагнацию и бедность.

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