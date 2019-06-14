ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Россия отстает от Украины": Кремль ткнули носом в проблему

1.5тЧитать материал на украинском

В вопросе обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом Россия уступает Украине.

"Россия отстает", - заявила OBOZREVATEL медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная.

"Например, на наших АЭС есть установки для переработки разных видов отходов, у нас есть централизованное хранилище для отработавших источников ионизирующего излучения, которые применяются в медицине, например, при лечении онкологических заболеваний. Все это по современным технологиям. У нас строится централизованное хранилище отработавшего топлива трех АЭС, потому что на четвертой, Запорожской АЭС, у нас уже работает сухое хранилище по западной технологии", - сообщила она.

Измерение уровня радиации вблизи АЭС, иллюстрация

Измерение уровня радиации вблизи АЭС, иллюстрация

news.ecoindustry.ru

Эксперт добавила: "будучи страной, где рулят спецслужбы", Россия, в отличие от Украины, закрыта для международного мониторинга в сфере обращения с радиоактивными отходами. По ее словам, РФ не допускает международных экспертов на подобные объекты, уверяя: "У нас соответствует". "Но никто этого не видел", - заметила Кошарная.

Новости
Саркофаг дал трещину: над миром нависла новая ядерная угроза

Более того, "они все время врут", - добавила она. В этом контексте она напомнила о случае с рутением, обнаруженным на украинской станции. "Наши ученые на основании математической модели вычислили место, откуда он появился – южный Урал, завод "Маяк". Россияне отказывались, врали, пока другие страны тоже не подтвердили, что это шло оттуда".

В то же время Кошарная рассказала: Украина не только допускает международные миссии на все подобные объекты, но и участвует в подготовке профильных специалистов. "Сейчас мы уже можем учить другие страны, потому что международной агентство посылает на стажировку к нам в Украину специалистов из других стран, которые строят АЭС. Мы уже учим других. Все это благодаря тесному сотрудничеству с западными странами, которые делились с нами технологиями, которые оказывали нам техническую помощь", - подчеркнула она.

"А Россия пусть сидит", - резюмировала эксперт.

Новости
Радиоактивным отходам из Чернобыля нашли необычное применение

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ольга Кошарная сообщила: способ, который в Российской Федерации производят захоронение радиоактивных отходов – "дикость и варварство".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Ольга Кошарная
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
На долю «Росатома» приходится 67% международного рынка по строительству новых атомных электростанций. Кроме того, РФ поставляет 17% ядерного топлива для реакторов в другие страны — его используют 14 государств на 76 реакторах. В результате в 2018 году доходы РФ в той сфере за счет продажи топлива, оборудования, услуг, ядерных котлов составили примерно 10 млрд долларов. А так то да, Россия отстает от мировой державы Украины. Вы же настолько круты, что уже учите других. СУГС, ёпста!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
zhukov vanya
zhukov vanya
Павлов Дмитрий, Не решив проблемы со своими отходами Росатом, активно ищет пути для ввоза зарубежных. Зарубежные компании охотно идут навстречу Росатому, так как решить проблему радиоактивных отходов легче отправив их в другую страну.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
zhukov vanya
zhukov vanya
Павлов Дмитрий, Правильно, а отходы от продажы закапывают на твоем огороде, страна большая места хватит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel