"Россия отстает от Украины": Кремль ткнули носом в проблему

В вопросе обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом Россия уступает Украине.

"Россия отстает", - заявила OBOZREVATEL медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная.

"Например, на наших АЭС есть установки для переработки разных видов отходов, у нас есть централизованное хранилище для отработавших источников ионизирующего излучения, которые применяются в медицине, например, при лечении онкологических заболеваний. Все это по современным технологиям. У нас строится централизованное хранилище отработавшего топлива трех АЭС, потому что на четвертой, Запорожской АЭС, у нас уже работает сухое хранилище по западной технологии", - сообщила она.

Измерение уровня радиации вблизи АЭС, иллюстрация news.ecoindustry.ru

Эксперт добавила: "будучи страной, где рулят спецслужбы", Россия, в отличие от Украины, закрыта для международного мониторинга в сфере обращения с радиоактивными отходами. По ее словам, РФ не допускает международных экспертов на подобные объекты, уверяя: "У нас соответствует". "Но никто этого не видел", - заметила Кошарная.

Более того, "они все время врут", - добавила она. В этом контексте она напомнила о случае с рутением, обнаруженным на украинской станции. "Наши ученые на основании математической модели вычислили место, откуда он появился – южный Урал, завод "Маяк". Россияне отказывались, врали, пока другие страны тоже не подтвердили, что это шло оттуда".

В то же время Кошарная рассказала: Украина не только допускает международные миссии на все подобные объекты, но и участвует в подготовке профильных специалистов. "Сейчас мы уже можем учить другие страны, потому что международной агентство посылает на стажировку к нам в Украину специалистов из других стран, которые строят АЭС. Мы уже учим других. Все это благодаря тесному сотрудничеству с западными странами, которые делились с нами технологиями, которые оказывали нам техническую помощь", - подчеркнула она.

"А Россия пусть сидит", - резюмировала эксперт.

Новости Радиоактивным отходам из Чернобыля нашли необычное применение

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ольга Кошарная сообщила: способ, который в Российской Федерации производят захоронение радиоактивных отходов – "дикость и варварство".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.