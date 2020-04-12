"Пусть пашет!" Кадыров придумал наказание для россиян за нарушение карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает отправлять нарушителей карантина из-за пандемии коронавируса на сельскохозяйственные работы.

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Об этом пишет издание "Чечня Сегодня". Сам Кадыров считает, что наказывать всю семью за ошибку одного из родственников несправедливо, а вот сами нарушители обязаны выплатить долг перед обществом.

Рамзан Кадыров

"Ему не сиделось дома, и он вышел? Ну так пусть целый день работает на поле и приносит пользу. Мы найдем ему работу. Пусть пашет поля, сеет и выращивает", — заявил он.

Отбывать наказание глава Чечни предлагает до окончания эпидемии во всей России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рамзан Кадыров заявлял, что нарушителей карантина в связи с пандемией коронавируса следовало бы убивать.

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