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12 апреля • обновлено в 19:48
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"Пусть пашет!" Кадыров придумал наказание для россиян за нарушение карантина

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает отправлять нарушителей карантина из-за пандемии коронавируса на сельскохозяйственные работы.

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Об этом пишет издание "Чечня Сегодня". Сам Кадыров считает, что наказывать всю семью за ошибку одного из родственников несправедливо, а вот сами нарушители обязаны выплатить долг перед обществом.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

"Ему не сиделось дома, и он вышел? Ну так пусть целый день работает на поле и приносит пользу. Мы найдем ему работу. Пусть пашет поля, сеет и выращивает", — заявил он.

Отбывать наказание глава Чечни предлагает до окончания эпидемии во всей России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рамзан Кадыров заявлял, что нарушителей карантина в связи с пандемией коронавируса следовало бы убивать.

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Автор
Лана Устимова
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
болезнь карантин Новости России
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Вьюникова Наталия
Вьюникова Наталия
Правильно придумал!И пусит пашет до конца карантина.
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Мир Миру
Мир Миру
Прийнятно і в Україні у відношенні до тих громадян, у кого немає грошей для сплати штрафів
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Скажет Рамзан пахать или копать, сруский будет выполнять, скажет сесть на бутылку, сядут и скажут -слушаемся Рамзан Кадырович
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