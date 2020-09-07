Пусть лечат, как положено, он должен мне, – повар Путина об 1 млн для Навального

Российский олигарх Евгений Пригожин, которого называют поваром президента России Владимира Путина, перечислил немецкой клинике Charite 1 миллион рублей на лечение оппозиционного политика Алексея Навального.

Как пишет RT со ссылкой на пресс-службу связанной с ним компании "Конкорд", это был "очередной транш".

В компании подчеркнули, что клиника уже отчиталась за прошлые средства и подчеркнули, что перечисленных средств должно хватить на дальнейшее лечение оппозиционера.

"Пусть лечат так, чтобы был абсолютно здоров, тем более он мне денег должен", – заявил Пригожин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Пригожин заявил о готовности оплатить лечение Навального. В конце июля он уже переводил оппозиционеру миллион рублей в качестве пожертвования, однако политик не принял деньги.

Тем временем Навального вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ.

Напомним, что военные токсикологи Бундесвера установили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Однако создатели этого яда отрицают результаты исследования.

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