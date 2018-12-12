''Пускай болтается в украинском болоте'': пропагандисты Кремля устроили скандал из-за Бабченко

Российских пропагандистов разозлила номинация журналиста из РФ Аркадия Бабченко на премию ''Человек года'' по версии журнала Time.

В эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" разгорелось горячее обсуждение этого момента (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Среди [номинантов] абсолютно непостижимым образом оказался не один, а сразу два россиянина. Это Татьяна Фельгенгауэр (главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", на которую напали с ножом во время эфира. — Ред.), Аркадий Бабченко. Причем если с Татьяной все в общем понятно, предельно причем — пострадала она от рук сумасшедшего поклонника, — то вторая персона с позволения сказать вызывает смешки и, наверное, недоумение. Это если пытаться себя сдерживать и вежливо выражаться", — сказала скандальная ведущая передачи Ольга Скабеева.

Депутат Госдумы Михаил Маркелов, добавил, что словосочетание "российский журналист" не стоит применять к Бабченко, так как этот человек якобы предал свою страну.

Скрин видео

"Кроме чувства брезгливости, омерзения он ничего не вызывает. Пускай он там болтается в этом болоте вашем украинском", - сказал россиянин.

"Таких людей, как Бабченко, используют как контрацептивы, а потом выбрасывают — они не нужны. Но всегда вот эти ребята, которые сидят там и обсуждают нашу демократию или отсутствие нашей демократии, всегда будут добиваться одной цели — за счет возможностей, через пропаганду, через поливание грязью России сделать все возможное, чтобы разорвать наше общество российское в клочья", — уверен он.

Сам Бабченко так прокомментировал эфир на российском ТБ: "Человеком года стоило стать хотя бы только ради этого".

Журналист отметил, что Михаил Маркелов является братом убитого в центре Москвы российского адвоката, левого активиста Стаса Маркелова.

"К вопросу о предательстве. Истинное наслаждение", — написал на странице в Facebook Бабченко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее кремлевские пропагандисты впали в ярость из-за шуточной кричалки времен Евромайдана "Хто не скаче, той москаль!"

При этом Скабеева уже возмущалась по поводу шуточных лозунгов украинцев о стране-агрессоре. Их она вспоминала в своем спиче после жесткого троллинга в ее адрес со стороны украинской делегации в ПАСЕ.

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