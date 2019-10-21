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21 октября • обновлено в 14:15
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Публичный конфуз Путина с ракетой: появился ответ Кремля

2.5т Читать материал на украинском

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое с ракетой на военных учениях в России, которыми руководил Владимир Путин.

Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о том, что в ходе маневров атомная подлодка К-44 "Рязань" произвела только один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как было запланировано изначально. Субмарина вернулась на базу с неотстрелянной ракетой.

Причины произошедшего устанавливаются.

Владимир Путин

Владимир Путин

МК

Новости
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По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, данные ракеты считаются уже устаревшими, так как находятся на вооружении более 40 лет.

Отметим, что в в России прошли военные учения "Гром-2019", в ходе которые прошли испытания стратегических ракетных войск.

Как писал OBOZREVATEL, в РФ неудачей закончились испытания крылатой ракеты "Буревестник". Военные как минимум пять раз запускали ракету, и все обернулось провалом.

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Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
нет технологий , нет КБ УКРАИНЫ есть старый замшелый совок и это знает весь мир --ха=ха
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Петрова Ольга, Один вопрос. Где сейчас ракеты которые разрабатывает и делает ваше "КБ УКРАИНЫ"?
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lykin vasa
lykin vasa
ну да,там координаты куёва были ,а она отказалась лететь в гости к "братанам" из южмаша пока Крым не вернут....
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
lykin vasa, ну да говори , злобствуй , пиликай , пищи , а обсор капитальный , и так во всем
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
lykin vasa, не каркай!
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