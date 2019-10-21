Публичный конфуз Путина с ракетой: появился ответ Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое с ракетой на военных учениях в России, которыми руководил Владимир Путин.

Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о том, что в ходе маневров атомная подлодка К-44 "Рязань" произвела только один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как было запланировано изначально. Субмарина вернулась на базу с неотстрелянной ракетой.

Причины произошедшего устанавливаются.

Владимир Путин МК

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, данные ракеты считаются уже устаревшими, так как находятся на вооружении более 40 лет.

Отметим, что в в России прошли военные учения "Гром-2019", в ходе которые прошли испытания стратегических ракетных войск.

Как писал OBOZREVATEL, в РФ неудачей закончились испытания крылатой ракеты "Буревестник". Военные как минимум пять раз запускали ракету, и все обернулось провалом.

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