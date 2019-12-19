"Изображает царя": украинский журналист высмеял пресс-конференцию Путина

Президент России Владимир Путин любит изображать царя и получает извращенное удовольствие от своих пресс-конференций.

Об этом заявил в эфире ObozTV украинский журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя пресс-конференцию президента РФ по итогам 2019 года.

"Он получает определенное извращенное удовольствие от самого процесса. Он демонстрирует Западу – пресс-конференция, отвечаю на вопросы. Он смотрит на журналистов – никто не задаст ему неудобного вопроса. Если вдруг кто-то что-то скажет не то, или он оговорится, никто не рискнет об этом написать. Это царь, повелитель, который внушает ужас", – заявил Сазонов.

"В его возрасте это не очень редкая форма психического расстройства – испытывать удовльствие от того, что люди перед тобой унижаются", – добавил он.

По словам журналиста, поведение Путина на таких мероприятиях является стандартным – "донесет нужные тезисы, поулыбается, решит чью-то проблему в регионе, поругает кого-то из бояр, обязательно поговорит про Украину, назовет опять нас заблудившимся братским народом".

Сазонов подчеркнул, что с пресс-конференции не следует ждать "каких-то особых новостей".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Российской Федерации Владимир Путин 19 декабря дал большую пресс-конференцию по итогам года. Она стала уже 15-й по счету за время его нахождения у власти.

Путин коснулся темы Донбасса, газовых переговоров с Украиной и поделился впечатлениями от президента Владимира Зеленского.

Все подробности пресс-конференции читайте на OBOZREVATEL

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.