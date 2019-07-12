"Психический бред": Пионтковский разгромил заявления Путина о тайных переговорах с Обамой

Заявления о тайных договоренностях по Украине, которое президент России Владимир Путин сделал в фильме Оливера Стоуна, с его бывшим американским коллегой Бараком Обамой во времена Майдана – это его "бредовый поток сознания".

У главы РФ тяжелое психическое состояние в последнее время. Во-первых, важные соглашения по телефону не заключают, а во-вторых, политика Обамы по Украине полностью утраивала российского президента, написал в блоге на OBOZREVATEL публицист Андрей Пионтковский.

"Путин в последние время несет что попало. Теперь он рассказал о неких договоренностях с Обамой. Но телефону никакие секретные договоренности не делаются, а во-вторых, Путину не нужно было заключать никаких сделок с Обамой. Его политика в отношении Украины его всегда устраивала с первого и до последнего дня президентства", – считает Пионтковский.

Владимир Путин и Барак Обама Интерфакс

Он напомнил, что уже после аннексии Крыма в 2014-м году появилось синхронное заявление Обамы и генсекретаря НАТО, что они ее осуждают, но военной реакции Запада не будет потому, что Украина не является членом НАТО. Обама также отчаянно сопротивлялся предоставлению Украине оружия, когда Россия позже напала на Донбасс.

"И что тут могло не устроить Путина? В последний год своего президентства Обама в интервью сказал примерно такое: "Русским гораздо больше хочется изнасиловать Украину, чем нам ее защитить. И ничего с этим не поделать". Вот такая философия", – уточнил Пионтковский.

По его словам, как это не парадоксально, но Украине повезло с избранием Трампа. Его победа на выборах вызвала такое негодование демократов и всего американского политического истеблишмента, что они развернули борьбу против него.

"Самым уязвим местом Трампа была эта его путинофилия, поэтому демократы отчаянно набросились на Путина и политика США по Украине стала более благоприятной. Ее проводит не Трамп, а Курт Волкер, большой друг Украины", – подытожил Пионтковский.

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