Прямой диалог с "Л/ДНР": Россия нагло потребовала "правильного поведения" от Зеленского

В России сообщили, что не видят возможности проведения нового саммита в "нормандском формате", пока украинские власти "правильно не поведут" себя с террористами из "Л/ДНР".

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже", – сказал дипломат.

Лавров и Зеленский

По его словам, у украинских властей нет другого пути, кроме как "вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском".

Лавров отметил, что пока выполнено одно из парижских договоренностей – обмен пленными.

Также он напомнил, что предположительно в четверг, 30 апреля, пройдет видеоконференция глав внешнеполитических ведомств стран нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция).

"Мы действительно запланировали на следующую неделю проведение видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата. Когда в Париже собирались лидеры четырех стран в декабре прошлого года, они условились, что внешнеполитические советники и министры иностранных дел будут приглядывать и контролировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже", – добавил Лавров.

Однако министр страны-агрессора считает, что переговоры не принесут результата, обвиняя в этом в Украину.

"Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всем этом мы говорили многократно Германии и Франции. Просили их взять на себя обязанность все-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе. Но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить: "Давайте скорее собираться в Берлине", – рассказал Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры по видеосвязи глав МИД стран "нормандского формата" предварительно запланированы на 30 апреля.

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