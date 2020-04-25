Главная Новости
25 апреля • обновлено в 18:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Прямой диалог с "Л/ДНР": Россия нагло потребовала "правильного поведения" от Зеленского

4.4т
Читать материал на украинском

В России сообщили, что не видят возможности проведения нового саммита в "нормандском формате", пока украинские власти "правильно не поведут" себя с террористами из "Л/ДНР".

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже", – сказал дипломат.

Лавров и Зеленский

Лавров и Зеленский

По его словам, у украинских властей нет другого пути, кроме как "вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском".

Лавров отметил, что пока выполнено одно из парижских договоренностей – обмен пленными.

Также он напомнил, что предположительно в четверг, 30 апреля, пройдет видеоконференция глав внешнеполитических ведомств стран нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция).

"Мы действительно запланировали на следующую неделю проведение видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата. Когда в Париже собирались лидеры четырех стран в декабре прошлого года, они условились, что внешнеполитические советники и министры иностранных дел будут приглядывать и контролировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже", – добавил Лавров.

Однако министр страны-агрессора считает, что переговоры не принесут результата, обвиняя в этом в Украину.

"Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всем этом мы говорили многократно Германии и Франции. Просили их взять на себя обязанность все-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе. Но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить: "Давайте скорее собираться в Берлине", – рассказал Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры по видеосвязи глав МИД стран "нормандского формата" предварительно запланированы на 30 апреля.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Сергей Лавров Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
нормандский формат Новости России
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
66
22
Смешно
2
Интересно
3
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Crimea Yalta
Crimea Yalta
Лавров звик думати шлунком, тому вважає всіх навколо "гупіями". та вміння перекручувати зміст може і впливає на настрій театральної аудіторії, та не верішує прикмет діалогу, який за ним закріплений. тут інший вимір простіру і його танці з бубнами повна профанація і деструктивність РФ - завдяки його некомпетентності з РФ не знімаються санкції, і якщо раніше вони могли ще з'іхати що вимушпні були окупувати, щоб повернвти діючий владі, то тепер і з цим є тупік. а теорія того, що РФ не є стомоною аонфлікта неактуальна, відповідно до фактів фіксації інспектввання OSCE.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Тоді полетіли далі без Донбаського вугілля
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Пора говорильню заканчивать .Надо укреплять армию, а не разваливать ее, назначая на руководящие должности не боевых генералов.Эти хомячки , таранки не усилили нашу армию.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Филимонов Игорь, а гроши есть?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Новости России

Коронавирус. Самое важное

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги