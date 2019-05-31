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"Прямо с лопаты!" В России оскандалились "украинской" рекламой. Фотофакт

1.7тЧитать материал на украинском

В сети вспыхнули насмешки из-за билборда в российском городе Волгоград, на котором рекламируют бар украинской кухни под названием "Шинок".

Так, занимательное фото показал в своем Twitter блогер "Фашик Донецкий". "В Волгограде бар украинской кухни предлагает посетителям отведать блюда прямо с лопаты", – прокомментировал он.

На картинке рекламы еда и правда размещена на этом орудии труда. "Картошка" – вкус из детства", – гласит надпись на билборде.

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Неудачная реклама в России

Неудачная реклама в России

Twitter блогера "Фашик Донецкий"

Пользователи тут же высмеяли неудачную рекламу. "Надо с унитаза кормить!", "Вместо тарелки – корыто", "Ч*рт его знает, какое у них такое детство, что они ели с лопаты?" – иронизируют в комментариях.

"Прямо с лопаты!" В России оскандалились "украинской" рекламой. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители российского города Томск устроили настоящую давку из-за бесплатной еды на празднике, посвященному Дню томича. Пиццу там раздавали тоже с лопаты.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Чего так кипишить? Для лаптей с лопаты- привычное дело. Как баранам в овчарне.
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