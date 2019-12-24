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24 декабря • обновлено в 11:52
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Провода на шее и связанные руки: в центре Москвы по-зверски убили женщину

1.5т
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В центре Москвы (Россия) рядом со складом мусора нашли труп женщины. На ее теле обнаружили следы насилия.

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел утром 24 декабря на Садовой-Черногрязской улице в Басманном районе столицы.

Правоохранители обнаружили, что у мертвой женщины голова и связанные ноги были замотаны в пакеты, руки также были связаны сзади, на шее –провода.

В центре Москвы нашли труп женщины

В центре Москвы нашли труп женщины

Иллюстративное фото

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Жертву уже опознали – ею оказалась 52-летняя женщина. Она проживала в доме, рядом с которым ее и нашли. Погибшая – уроженка Москвы, жила в коммуналке.

По подозрению в убийстве женщины задержали ее брата, который, по предварительным данным, расправился с сестрой во время пьяной ссоры.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в городе Раменское в Подмосковье женщину убили на детской площадке прямо на глазах у маленькой дочери. Нападавший нанес ей не менее 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"В центре Москвы (Россия)"... На Украине успели вырасти какие-то новые, дикие люди, которым надо сообщать, что Москва - это Россия?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Кристина Стефанова, а если в США...??? там тоже есть Москва...ПС истерику прекрати ватница в эмиграции...
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