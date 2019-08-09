Провалили испытания? Выяснились новые детали взрыва на военном полигоне в России

В России акваторию Двинского залива в Архангельской области, где произошли взрыв и пожар, могли закрыть из-за разрушения ракеты и разлива токсичного топлива.

Такое предположение высказал анонимный источник из числа военных моряков, пишет "Коммерсантъ". По его словам, взрыв мог произойти из-за того, что топливо — несимметричный диметилгидразин — соединилось с окислителем.

В результате токсичное вещество могло оказаться в воде, поэтому доступ к акватории рядом с полигоном закрыли. Он добавил, что ограничения нужны и для того, чтобы военные смогли обнаружить и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной техники для проведения экспертиз и расследования причины взрыва.

Взрыв на полигоне под Архангельском "Новая газета"

В свою очередь военный эксперт "Изборского клуба" Владислав Шурыгин в эфире "Ъ FM" рассказал, что на военном полигоне в селе Ненокса проводят закрытые испытания ракетных изделий.

"Этот ракетный полигон — очень знаменитая “девятка”, как ее называли на севере, с очень огромной историей, где постоянно проводились испытания всей нашей морской ракетной техники. Это закрытая территория, и оттуда вряд ли что-нибудь выскочит", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы несколько возможных причин ЧП. Также местные жители рассказали, что им приказали закрыть окна и не выпускать на улицу детей.

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