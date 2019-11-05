Провалил задание: в России из-за Украины уволили главного разведчика

В России с должности уволили начальника 316 разведцентра ГУ ГШ ВС России, капитана первого ранга Петра Каменщикова.

Как сообщает пресс-служба СБУ, российского офицера разжаловали из-за раскрытия его агентов в Украине.

"По имеющимся у контрразведки данным, руководитель разведывательного подразделения капитан первого ранга Петр Каменщиков, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства, за очевидный провал был уволен с занимаемой должности", – говорится в сообщении.

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Спецслужбы добавили, что 316 Центр российской военной разведки находится в Новороссийске Краснодарского края.

"Его сотрудники принимали непосредственное участие в оккупации Крыма в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на востоке Украины", – отмечено в сообщении.

В СБУ сообщили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевые группы для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины.

Петр Каменщиков СБУ

На данный момент решается вопрос о привлечении Каменщикова и других сотрудников центра, непосредственно задействованных в разведывательно-подрывной деятельности против Украины, к уголовной ответственности по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Также одному из кураторов украинского направления 316 РЦ ГУ ГШ ВС РФ капитану 3 ранга Алексею Аненко СБУ направила документы с подозрением о совершении этого преступления. Получение им подозрения подтверждено международным почтовым сервисом.

Российские военные Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ подозревает экс-заместителя министра экономического развития и торговли в работе на спецслужбы России.

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