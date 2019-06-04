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"Провалил Украину": Сурков отказался работать с Медведчуком

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Владислав Сурков, помощник российского президента Владимира Путина и уполномоченный по вопросам Донбасса, дистанцировался от работы с его кумом и бывшим переговорщиком по обмену пленных со стороны Украины Виктором Медведчуком.

Об этом с ссылкой на свои источники в околокремлевской тусовке сообщают авторы телеграм-канала Легитимный. По их информации, на Медведчука записали все провалы по украинскому направлению.

Виктор Медведчук и Владислав Сурков

Виктор Медведчук и Владислав Сурков

Гордон

"Источник сообщает, что Сурков отмежевался от Медведчука и на всех встречах заявляет, что ему всегда не нравились его предложения по Украине. А в последний год работы он только подтвердил его некомпетентность и неумение наладить диалог среди оппозиции. Мол, Медведчук отвечает за все провалы по Украине", — написали авторы канала.

Скрин-шот

Скрин-шот

Российский политтехнолог Станислав Белковский в интервью OBOZREVATEL в апреле заявлял, что "Кремль крайне раздражен прогнозами Медведчука по Украине". Но вместе с тем признал, что он довольно успешно манипулирует Владимиром Путиным уже 20 лет.

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"Это дано не каждому, признаю", — отметил он.

Ряд российских политологов подтверждают давний конфликт между Сурковым и Медведчуком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сурков на месте: появилось пояснение по кураторам "Л/ДНР" из Москвы.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Владислав СурковВиктор МедведчукВладимир ПутинСтанислав Белковский
Место
Россия
Теги
УкраинаНовости России
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Зотова Оксана
Зотова Оксана
Спacи6о тому, кто показал мне этoт cайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁82yhuh Прoстo пройдя oпpоc пoлyчила почти пoлугoдовую зapплату)) Пoльзyйтecь, пока ещe eсть возможность=)
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