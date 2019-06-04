"Провалил Украину": Сурков отказался работать с Медведчуком

Владислав Сурков, помощник российского президента Владимира Путина и уполномоченный по вопросам Донбасса, дистанцировался от работы с его кумом и бывшим переговорщиком по обмену пленных со стороны Украины Виктором Медведчуком.

Об этом с ссылкой на свои источники в околокремлевской тусовке сообщают авторы телеграм-канала Легитимный. По их информации, на Медведчука записали все провалы по украинскому направлению.

Виктор Медведчук и Владислав Сурков Гордон

"Источник сообщает, что Сурков отмежевался от Медведчука и на всех встречах заявляет, что ему всегда не нравились его предложения по Украине. А в последний год работы он только подтвердил его некомпетентность и неумение наладить диалог среди оппозиции. Мол, Медведчук отвечает за все провалы по Украине", — написали авторы канала.

Скрин-шот

Российский политтехнолог Станислав Белковский в интервью OBOZREVATEL в апреле заявлял, что "Кремль крайне раздражен прогнозами Медведчука по Украине". Но вместе с тем признал, что он довольно успешно манипулирует Владимиром Путиным уже 20 лет.

"Это дано не каждому, признаю", — отметил он.

Ряд российских политологов подтверждают давний конфликт между Сурковым и Медведчуком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сурков на месте: появилось пояснение по кураторам "Л/ДНР" из Москвы.

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