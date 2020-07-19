Кому приходилось поднимать очень тяжелую крышку люка, закрепленного в одной точке, наверняка знает о том, что самое сложное – приподнять ее в самом начале. Потом идет легче, а когда она пройдет половину дуги, то уже почти невозможно удержать ее от падения в другую сторону. Думаю, что как-то так устроен и ящик Пандоры, в плане крышки.

Это сначала кажется, что даже слегка приподнять невозможно, а потом оказывается, что все это был только разогрев, поскольку закрыть его – точно невозможно. Причем, сама мадам Пандора предупреждает, мол Вася, а в данном случае – Вова, не надо, беды не оберешься! Но Вова упирается, скрипит зубами и другими частями тела, обливается потом, а крышку таки поднимает.

В данном случае, рассмотрим как оно работает на Вове лысом. Двадцать лет подряд каждый божий день он и вся его челядь занимались главным делом своей жизни. Нет, воровать в особо крупных это – второе дело, но первое, что было известно со времен совка – вывести человека нового типа. Как многие помнят, при большевиках выводилась порода "Хомо советикус" или в переводе с хинди "Раб обНаковенный".

Изысков особых не было и в конце концов, публика сама считала себя пролетариатом, то есть – пролетающей мимо всего. Если даже ей доводилось выбиваться в категорию служащих, то в анкетах все равно было написано "из рабочих" или "из крестьян". Интеллигенцией они себя не решались называть, поскольку при любом колебании курса партии, они уходили в первую очередь, как классово чуждый элемент.

Но вот Путин решил вывести более продуманную породу населения "Хомо Зомбакус". Дело это другого порядка сложности. Ведь как было при большевиках? Есть богачи – злые угнетатели, и бедняки, добрые и угнетенные. Для восстановления социальной справедливости надо использовать высшую меру социальной защиты. Проще говоря все, кто попадал под определение богачей, а значит – эксплуататоров, подлежали физическому истреблению, как завещал добрый дедушка Ленин: "Вешать, непременно вешать!". В таком случае, наступало равенство и справедливость. Нет, бедняки не переставали быть бедняками, просто теперь они не видели богатых. Более того, они могли получать чуть ли не физическую сатисфакцию от того, что в расход пущено огромное количество богачей.

В этой извращенной системе все работало довольно неплохо, поскольку большевики сделали ставку на самые низменные порывы населения, основным из которых была лютая зависть. Она присутствовала в рабских генах и ее надо было просто полить, удобрить и направить ее рост в нужном направлении.

И вот Путин провозгласил откат к совку. Согласно его утверждению, там было все хорошо, особенно вкусным был пломбир и колбаса по 2.10. Но для того, чтобы население не вспомнило и все остальное, а именно, что основой совка было уничтожение богачей, к которым уже принадлежит он сам, его семья и все его окружение, население надо было не просто деградировать. А сделать это правильно и аккуратно, чтобы оно восприняло богатеев, как бедняков, несущих со всеми свою ношу, плюс деньги всего населения, от чего их ноша стала еще более тяжелой.

Но такие вещи надо делать очень аккуратно, потому что обливая помоями весь мир и раскрашивая совок яркими цветами, неизбежно запустится то, чего они всячески избегают, а именно – причисление их к "чуждому" и крайне зажравшемуся классу.

И вот здесь крышка люка может упасть так, что в Москве даже не поймут, как это произошло. Возделывая в населения совковые настроения, Путин должен понимать, что оно в какой-то момент поймет, что совковые ценности куда более точно воплощены в Китае, и что именно там им будет счастье. Ну а если Китай банально граничит с их регионом, то выбор становится очевидным.

Взращенный Путиным совок может и не привести к революции или всеобщему восстанию, но вполне может стать основой для сравнения ситуации в РФ и Китае не в пользу РФ, и вот такой сепаратизм Путину будет не по зубам. Это будет не Чечня, которой некуда было уходить, и все может случиться очень быстро и необратимо. Кстати, сейчас уже пошел процесс, который может закончиться именно так. В общем, сейчас плоды только начали созревать, а до этого – были только цветочки.