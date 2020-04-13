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13 апреля • обновлено в 21:56
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В РПЦ посоветовали просить милостыню в связи с пандемией

3.1т
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Представитель РПЦ Дмитрий Смирнов посоветовал россиянам, которые потеряли доходы в связи с пандемией коронавируса COVID-19, просить милостыню.

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По словам скандального священнослужителя, беспокойство из-за ухудшения материального положения "от бесов". С такими заявлениями председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви выступил эфире телеканала "Союз" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Дмитрий Смирнов

Дмитрий Смирнов

precedent.tv

Смирнов прокомментировал то, что многие россияне после введения карантина оказались без работы и накоплений. "Это все мечты. Это ему кажется. Это бесы страшные картинки рисуют", – ответил представитель РПЦ ведущему.

"А можно и милостыньку попросить. Не 800 долларов до следующего месяца, а крупы горсточку. Человек сжалится и скажет: сейчас я тебе вынесу", – посоветовал протоиерей.

Священнослужитель добавил, что выходить из дома можно в магазин и в аптеку, однако он не знает, разрешается ли при этом просить милостыню на улице.

На вопрос ведущего, какой вред может принести откладывание денег, он ответил, что Симеон Новый Богослов однажды сказал: "…имеющий отложенные деньги не может надеяться на бога".

 

Как писал OBOZREVATEL, ранее в США от коронавируса скончался протодиакон Русской православной церкви Александр Гусев.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Мировой финансовый кризис Коронавирус
Место
Россия
Теги
видео скандалы религия РПЦ карантин кризис
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