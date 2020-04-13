Представитель РПЦ Дмитрий Смирнов посоветовал россиянам, которые потеряли доходы в связи с пандемией коронавируса COVID-19, просить милостыню.

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По словам скандального священнослужителя, беспокойство из-за ухудшения материального положения "от бесов". С такими заявлениями председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви выступил эфире телеканала "Союз" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Дмитрий Смирнов precedent.tv

Смирнов прокомментировал то, что многие россияне после введения карантина оказались без работы и накоплений. "Это все мечты. Это ему кажется. Это бесы страшные картинки рисуют", – ответил представитель РПЦ ведущему.

"А можно и милостыньку попросить. Не 800 долларов до следующего месяца, а крупы горсточку. Человек сжалится и скажет: сейчас я тебе вынесу", – посоветовал протоиерей.

Священнослужитель добавил, что выходить из дома можно в магазин и в аптеку, однако он не знает, разрешается ли при этом просить милостыню на улице.

На вопрос ведущего, какой вред может принести откладывание денег, он ответил, что Симеон Новый Богослов однажды сказал: "…имеющий отложенные деньги не может надеяться на бога".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в США от коронавируса скончался протодиакон Русской православной церкви Александр Гусев.

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