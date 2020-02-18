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18 февраля • обновлено в 19:41
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Противник пошел в наступление в зоне разведения войск

7.7т

На фронте началось не просто обострение ситуации, с обстрелами и прочим, противник пошел в наступление. По информации, которая поступает от местных жителей, это именно наступление, которое ведет все то, что усиленно завозилось на оккупированную территорию РФ, пока те, кто называет себя "властью", что-то там трындели о мире, "разведении" и прочем.

Все это завозилось под прикрытием позорной и давно скомпроментированной "Миссии ОБСЕ", в которой русских – как грязи. И вот теперь – все это полетело в нашу сторону и противник уже захватывает позиции ВСУ, чего не было уже не сколько лет. Причем, происходит это в "зонах разведения".

Это значит, что "разведение", о котором трындит "власть", было исключительно односторонним. Если оттуда противник ведет наступательные действия, то это означает лишь одно – он зашел на территорию, с которой отвели ВСУ. В таком случае, сам формат этого маневра разведением может называться только в том случае, если разводили лохов. В плане военной тактики, этот маневр ВСУ называется "отступление" и это не наш собственный, теоретический вывод, а практика, которую демонстрирует противник.

Что тут важно понимать. Сегодня уже четко и без малейших полутонов было показано, что все эти "разведения" – были в лучшем случае, трагической ошибкой, в среднем случае, преступной халатностью, замешенной на некомпетентности и бестолковости, а в худшем – изменой части или всей нынешней "власти".

Дело в том что именно такой сценарий и такое развитие событий, было многократно предсказано с того самого момента, когда только начались разговоры об этих "разведениях". Причем, эта ясность возникла из старого постулата – русским верить нельзя, они понимают только силу и второго, они никогда не выполняли взятых на себя обязательств в ходе уже этой войны. К ним нельзя становиться спиной, они выстрелят, как бы ты с ними не договаривался.

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И еще один момент, доразводились до факта наступления российских оккупационных войск и это вызывает один простой, но очень практический вопрос. Ведь вас же предупреждали десятки и сотни раз о том, что ваше разведение закончится именно так. В этом случае, вы были обязаны создать страховку или план "Б". Суть его должна была сводиться к тому, что если противник введет в зону вашего "разведения" хоть какие-то военные силы, причем, в зону откуда вышли ВСУ и откуда должны были выйти они, вы обязаны были обеспечить возможность мгновенного и безусловного огневого поражения таких сил и средств.

Между прочим, это поражение можно было легко пояснить кому угодно тем, что оттуда вышли все, кто договаривался и если там остались вооруженные подразделения, не важно чьи, значит они нарушили договоренности и подлежат уничтожению. Но ничего этого сделано не было. А это значит, что сложившаяся ситуация стала возможной вопреки объективным данным и сложившейся практике.

Еще это значит, что все последствия этого наступления, ложатся грузом ответственности на тех, кто проигнорировал объективны данные и не предусмотрел никаких вариантов для ситуации, когда она пойдет не так. По приведенной выше аналогии, вы раскрутили трубы с газом и не обеспечили отсутствие искры на этом месте. Ситуация изначально планировалась как катастрофическая и катастрофа таки грянула. То есть, налицо преступные и умышленные действия, направленные на ущерб интересам и гражданам Украины.

Как уже известно, все это привело о оставлению некоторых позиций ВСУ и потерям личного состава. Кроме того, с мест боевых действий идут потоки видео, где гражданские, из своих окон снимают бой и летящие снаряды. То есть, кроме личного состава ВСУ, подверглась опасности жизнь гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий. Между прочим, это именно те лица, в интересах которых обещала действовать нынешняя власть и которые за нее проголосовали. Теперь они четко понимают, за что отдали свои голоса. Именно за это. Сейчас они видят, как каждый их голос, воплощается в мину, калибром 122 мм или снаряд, калибром 125 мм. Они могут наблюдать, как эти "голоса" летят пока над их головами, но могут прилететь и к ним со звуком "закончилась эпоха…", а нужное, отсутствующее слово – каждый поставит самостоятельно.

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В этой ситуации есть еще один важный момент. Противник почувствовал, что теперь – можно так действовать. И если все это останется безнаказанно, если позорная политика "разведения" после этого не будет закончена, то надо четко понимать, что именно это и было основной целью данной власти.

А между прочим, в Конституции никуда не делись положения о том, что такое территориальная целостность Украины, кто и как обязан ее обеспечивать. Если же это не обеспечивается теми, кто это обязан делать по прямому указанию Конституции, то он совершает тяжкое преступление и на это должны реагировать соответствующие органы.

Если же будут бездействовать и они, тогда и первым, и вторым, следует понимать, что та же Конституция поясняет, что единственным носителем суверенитета и власти в Украине, является народ, а они – просто вторичные структуры ее осуществления и если они не могут или не хотят этого делать, то народ имеет право делать это прямо и без посредников.

Вот сейчас – внимательно смотрим на то, кто, что и как делает в этой ситуации. И между прочим, пока мы не знаем количество потерь именно в этой наступательной операции противника, но все они – прямо и непосредственно, будут на совести вот этих "разведенщиков". Именно их действия привели к этим жертвам.

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Аnti-colorados Аnti-colorados
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Бой под Золотым
Место
Украина
Теги
Новости России Донбасс война
Источник
Источник: defence-line.org
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Как же сепары пошли в наступление? Кастрюли! Вам пробивают дно! Или обьясните, как тело убиен ного солдата ВСУ Максима Хитайлова оказалось на позициях сепаров? ДРГ ВСУ приползли к позициям сеп аров, но частично взорвались, и не все вернулись!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
«Сегодня, 18 февраля, офицеры представительства (сепаров) в СЦКК при содействии организации воинов-ветеранов Афганистана эвакуировали с места гибели тело погибшего военнослужащего ВС Украины Максима Хитайлова"
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Тарас Бор
Тарас Бор
Во как все порохолюбящие элементы дружно затянули "песнь о зраде зрадной".Хочу напомнить Калоедосу и остальным зрадофилам,что разведение сторон при при президенте Порошенко осуществлялось несколько раз.И Минские соглашения, как и "формула Штанмайера",принимались при нём любимом.
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Qurd Boz
Qurd Boz
Do qlavnoqo Zebila i yeqo nachqenshaba qenüral- yefreytora vse eto ne doydet..U nix instruktsiya, vidat, pryamo iz ruk Putlera...
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