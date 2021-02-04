Если Путин отпустит Навального на свободу, это будет интерпретировано как возможность давить на Кремль либо уличным протестами, либо санкциями из-за рубежа. И то и другое для него неприемлемо. Поэтому Навального будут отпускать позже, скорее всего, после выборов. Отпустят, но не сразу и не демонстративно.

Иначе это будет признаком слабости путинского режима, чего он себе позволить не может.

Касательно протестов, то Россию ждет белорусский сценарий. Например, в Хабаровске протесты выдохнулись через три месяца после начала. В Беларуси силовики действовали жестко и жестоко, но результат – тот же самый. Ну сколько раз можно выходить на улицу? На какой-то энный раз возникнет вопрос: а зачем?

Проблема в другом – как этот протест переконфигурировать в более легальное поле: электоральное, медийное или санкционное? Уличные протесты в ситуации, когда Путин контролирует элиты и не допускает появление контрэлит, – люди просто поймут, с кем имеют дело. Что это полицейское государство, а режим у власти оккупационный. Это надолго.

В ближайшее время будут попытки усилить уличный протест, как было в Беларуси. Кому-то сломают руки, пробьют голову, кого-то посадят, но пока силовики лояльны Путину (а это будет ровно до той поры, пока нет контрэлит), ничего не изменится.

Вот тогда генерал подумает: а если победит не Путин, а его оппонент, что со мной будет? Пока что элитным группам и при Путине жить очень даже можно. Им хватает, а то, что народу не хватает, то Бог ним. Вот они и поддерживают, и подчиняются власти, так как не видят другой альтернативы.