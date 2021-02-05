Протесты в России приведут к взрыву, – Яковенко

Протесты в России будут продолжаться, поскольку не устранена их причина. Действия властей лишь усиливают возмущение народа, и это рано или поздно приведет к "взрыву".

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко. "Это не может сдуться, потому что причина остается. Если давление нарастает и закрываются отдельные клапаны, это начинает прорываться в другом месте", – заявил он.

"Закрывается клапан выборов, закрывается клапан уличного протеста – значит, будет прорываться где-то в другом месте. Наиболее естественный прорыв – в интернете писать, флэш-мобы и прочее. Но ясно, что это неэффективно. Значит, будут другие вещи", – добавил оппозиционер.

По его оценкам, санкции Запада из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального неизбежно приведут к еще большему ухудшению экономической ситуации в России. Еще один фактор, способствующий обострению внутриполитической ситуации в стране – призыв в армию молодежи, которая принимала участие в протестах.

"То, что молодых людей сейчас начнут тащить в армию насильственным образом – понятно, что там будет беззаконие, – это еще добавит возмущения", – сказал Яковенко. И, наконец, к серьезному обострению ситуации может приводить осознание гражданами РФ того факта, что при нынешнем режиме будущего у страны нет, добавил оппозиционер.

"Какое именно событие станет триггерным, гадать бесполезно. Это могут быть выборы, это может быть очередное резкое обрушение рубля. В конечном итоге может произойти какой-то взрыв", – спрогнозировал он.

Полную версию интервью с Игорем Яковенко читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов заявил, что власти РФ могут испугаться протестов, если они станут по-настоящему массовыми. Например, если в Москве на улицы выйдет миллион человек.