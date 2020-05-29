Чтобы понять, чем на самом деле отличается американское общество от русского, надо смотреть не на слова, а на действия. Сергей Мохнаткин вступился за женщину – и отсидел 10 лет. Вся поддержка, которую ему смогли оказать сограждане – это косноязычные некрологи в социальных сетях. В Миннеаполисе полицейские погубили афроамериканца – город был буквально сожжен и разгромлен протестующими.

Накануне Виктор Шендерович сказал на "Эхе" о живодерах с интеллектом гиены: "Они хорошо ориентируются тактически, вот там взять, осудить, свинтить, оболгать. Дискредитировать. Это они умеют. Исторически они идиоты. Они троечники по истории или двоечники, они не понимают, что когда выйдут на улицы не Фельгенгауэр с Плющевым и не Азар с плакатиком, а когда выйдут те, кого они доведут, когда гиря до полу дойдет".

Мой прогноз, основанный на многолетнем наблюдении за происходящим и постоянно подтверждающийся, более пессимистичен: к сожалению, никто никуда не выйдет, а если выйдет, то это опять будут белые шарики, аплодисменты с криками "Позор!" и избитая Дарья Сосновская, за которую никто не вступится, потому что Мохнаткина больше нет.

Гражданское общество – это общество Мохнаткиных. Оно – побеждает, как победили украинцы в 2014-м году. Если в стране крики "Позор!" и некрологи заменяют врачей, которые приезжают на Майдан забирать раненых митингующих, то никакой страны нет, а есть умирающая цивилизация, расползающаяся прямо у нас на глазах.

В том-то и трагедия, друзья, что Мохнаткин – это исключение, а не правило. Он умер в социальной одиночестве – в этом весь ужас.