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Протест в центре Москвы: появились фото и видео жесткого разгона

10.1т Читать материал на украинском

14 июля, в Москве на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму протестующие выставили палатки на улице, но мероприятие переросло в столкновения.

По данным издания "Медуза", начиналось все мирно, на площади возле здания (чтобы посмотреть видео столкновений, проскролльте до конца страницы).

Палатки в центре Москвы

Палатки в центре Москвы

Daily Storm

Акция стартовала в 14:00 на Новопушкинском сквере как "встреча с избирателями", а уже через полчаса на нее пришли около тысячи человек. Уточняется, что вскоре люди двинулись по Тверской улице в сторону мэрии, а уже оттуда часть пришедших направилась к московскому избиркому.

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Но уже к 19:00 активизировалась полиция и сначала выдавливала протестующих, а уже после начались первые задержания. Известно, что правоохранители схватили кандидатов в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Юлию Галямину и Илью Яшина у здания Мосгоризбиркома. Чуть позже начались столкновения с полицией.

Правоохранители готовили пустить в ход дубинки. Во дворе оставалось несколько сотен протестующих. В итоге полиция разделилась на несколько групп и окончательно вытеснила людей.

"В несогласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столице принимают участие около тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан", — сообщали в пресс-службе московского МВД.

По данным ОВД. Инфо, задержаны 38 человек. Среди них – журналист телеканала "Дождь". Что примечательно, копы избили человека прямо в автозаке.

Видео избиения человека российскими копами

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне избирком отказал в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, мотивируя это нарушениями при сборе подписей. Запрет коснулся Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Любови Соболь и других политиков.

Ранее в Москве на Красной площади задержали блогера, который стоял на одиночном пикете с плакатом "Путин лох".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
протест
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Вот так надо майданное стадо месть!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Переможный-Шароваренко Хаврыла:"Вот так надо майданное стадо месть!". Эка Вы россиян клеймите... стадо! Вы хуже американцев с европейцами, однако: они себе такого не позволяют.
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Чан Джеки
Чан Джеки
Переможный-Шароваренко Хаврыла, ну да ты прав потому что путя осл.еб больше никак у власти непродержитси.оно же чмо.да и ты такое жа проп.дорасик.фу на тобя.
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Semenov Igor
Semenov Igor
И правильно сделали, что разогнали. Не надо скатываться до Украины - незаконные акции и митинги надо в корне присекать.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Semenov Igor:"Не надо скатываться до Украины - незаконные акции и митинги надо в корне прИсекать." Не надо до Украины, хватит скатиться и до учебника по русскому языку: там слово прЕсекать написано правильно.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Себостьян Прейро, ну, ты то не раб ,а просто батрак ,да и то не на Украине ,а на польских плантациях!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это избили? пару раз дубинкой по ногам приложили чтобы не лягался? Не смешите)
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Шапиро Женька, ну ,вам видней как обвинять журналистов за их работу ну,как Вышинского ,ну с не согласными вы действительно боретесь серьёзно ,как с Бузиной ( у вас же убить не согласного с политикой государства подвиг ,а не преступление) ,и даже вполне демократическая процедура сбор подписей ,если она не одобрена сверху ,таит в себе смертельную опасность ( Одесса 2 мая 2014 г)! Ну а теперь про войну , честно, я не знал ,что вооружённый сброд( всу) Донбасс цветами обстреливает, кстати люди на Донбассе сначала тоже требовали референдума ! И ещё не подскажешь ,почему захваты административных зданий в Киеве и на западе Украины подвиг ,а на Донбассе преступление? Ну ,а почему " избиение" в кавычках ,да всё просто я не видел с чего началось , может этот человек представлял опасность для окружающих? А зная наших мазахистов либералов могу предположить ,что он сам спровацровал полицейских!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Куцырь Дмитрий:"ну, какая демократия у нас в России? " Вам виднее: нет так нет. "Вот из гранатомёта по телеканалу это демократичной". Если Вы имеете в виду Грозный, то, насколько я знаю, там специально по телеканалам не селились; бомбили и стреляли куда попало и телеканалы не давили. "угрозы журналистам это свобода слова!" Нет это неправильно. Следует сразу обвинить их в чем-либо ином (ну, хоть в терроризме) и в каталажку, как например Сенцова или, на худой конец, подбросить наркотики, как Голунову. А дубинки - это дилетантство " Кстати а почему на видео не показали с чего началось " избиение" ?" А почему в кавычках? Вам не удалось увидеть видео?
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