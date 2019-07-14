Протест в центре Москвы: появились фото и видео жесткого разгона

14 июля, в Москве на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму протестующие выставили палатки на улице, но мероприятие переросло в столкновения.

По данным издания "Медуза", начиналось все мирно, на площади возле здания (чтобы посмотреть видео столкновений, проскролльте до конца страницы).

Палатки в центре Москвы Daily Storm

Акция стартовала в 14:00 на Новопушкинском сквере как "встреча с избирателями", а уже через полчаса на нее пришли около тысячи человек. Уточняется, что вскоре люди двинулись по Тверской улице в сторону мэрии, а уже оттуда часть пришедших направилась к московскому избиркому.

К избиркому приехала съемочная группа НТВ, рады ей не очень pic.twitter.com/he6YvQKtTX — Meduza (@meduzaproject) 14 июля 2019 г.

Но уже к 19:00 активизировалась полиция и сначала выдавливала протестующих, а уже после начались первые задержания. Известно, что правоохранители схватили кандидатов в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Юлию Галямину и Илью Яшина у здания Мосгоризбиркома. Чуть позже начались столкновения с полицией.

Правоохранители готовили пустить в ход дубинки. Во дворе оставалось несколько сотен протестующих. В итоге полиция разделилась на несколько групп и окончательно вытеснила людей.

"В несогласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столице принимают участие около тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан", — сообщали в пресс-службе московского МВД.

По данным ОВД. Инфо, задержаны 38 человек. Среди них – журналист телеканала "Дождь". Что примечательно, копы избили человека прямо в автозаке.

Видео избиения человека российскими копами

Полиция с народом.

Чувствую ненависть. pic.twitter.com/W5RQuxEwse — мила и менты (@ya0sno) 14 июля 2019 г.

Полиция оттесняет протестующих от здания московского избиркома. Задержаны Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь pic.twitter.com/Up1TmSJ4QV — Meduza (@meduzaproject) 14 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне избирком отказал в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, мотивируя это нарушениями при сборе подписей. Запрет коснулся Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Любови Соболь и других политиков.

Ранее в Москве на Красной площади задержали блогера, который стоял на одиночном пикете с плакатом "Путин лох".

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