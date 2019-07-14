Протест в центре Москвы: появились фото и видео жесткого разгона

14 июля, в Москве на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму протестующие выставили палатки на улице, но мероприятие переросло в столкновения.
По данным издания "Медуза", начиналось все мирно, на площади возле здания (чтобы посмотреть видео столкновений, проскролльте до конца страницы).
Палатки в центре Москвы
Daily Storm
Акция стартовала в 14:00 на Новопушкинском сквере как "встреча с избирателями", а уже через полчаса на нее пришли около тысячи человек. Уточняется, что вскоре люди двинулись по Тверской улице в сторону мэрии, а уже оттуда часть пришедших направилась к московскому избиркому.
К избиркому приехала съемочная группа НТВ, рады ей не очень pic.twitter.com/he6YvQKtTX— Meduza (@meduzaproject) 14 июля 2019 г.
Но уже к 19:00 активизировалась полиция и сначала выдавливала протестующих, а уже после начались первые задержания. Известно, что правоохранители схватили кандидатов в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Юлию Галямину и Илью Яшина у здания Мосгоризбиркома. Чуть позже начались столкновения с полицией.
Правоохранители готовили пустить в ход дубинки. Во дворе оставалось несколько сотен протестующих. В итоге полиция разделилась на несколько групп и окончательно вытеснила людей.
"В несогласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столице принимают участие около тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан", — сообщали в пресс-службе московского МВД.
По данным ОВД. Инфо, задержаны 38 человек. Среди них – журналист телеканала "Дождь". Что примечательно, копы избили человека прямо в автозаке.
Видео избиения человека российскими копами
Полиция с народом.— мила и менты (@ya0sno) 14 июля 2019 г.
Чувствую ненависть. pic.twitter.com/W5RQuxEwse
"Сидячая забастовка" у здания МГИК pic.twitter.com/skJHSCu621— Meduza (@meduzaproject) 14 июля 2019 г.
Начались столкновения и задержания pic.twitter.com/M5w48IgeWH— Meduza (@meduzaproject) 14 июля 2019 г.
Полиция оттесняет протестующих от здания московского избиркома. Задержаны Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь pic.twitter.com/Up1TmSJ4QV— Meduza (@meduzaproject) 14 июля 2019 г.
У Мосгоризбиркома зазвенели ключами pic.twitter.com/qKNifM5OWs— Meduza (@meduzaproject) 14 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне избирком отказал в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, мотивируя это нарушениями при сборе подписей. Запрет коснулся Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Любови Соболь и других политиков.
Ранее в Москве на Красной площади задержали блогера, который стоял на одиночном пикете с плакатом "Путин лох".
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