В Москве устроят "блокаду" в день протестов 31 января, начали задерживать журналистов

В Москве 31 января, в день протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального, закроют центральные станции метро, магазины, заведения общепита, а также ограничат продаж алкоголя (под запретом – напитки в стеклянной таре).

Об этом сообщила "Медуза". Кроме того, накануне анонсированной акции в российской столице задержали главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова. Силовики ждали мужчину у подъезда, кода он вышел гулять с ребенком.

Журналиста задержали за перекрытие дорог во время митинга в поддержку Навального 23 января, хотя он заявил, что на акции не был. Впоследствии протокол подписали по другой статье (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий). Мужчину целый день продержали в полиции, но вечером освободили под обязательство о явке в суд.

Как пишут СМИ, власти блокируют центр Москвы, чтобы помешать проведению протеста. Так, с восьми часов утра воскресенья на вход и выход будут закрыты семь станций метро: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

Карта перекрытого центра Москвы Дождь

Российское МВД также проводило информационную кампанию в соцсетях, надеясь отговорить пользователей идти на митинг.

Акции 31 января сторонники Навального анонсировали в более чем в 60 городах. Люди будут требовать отпустить политика на свободу.

На предыдущей акции в поддержку Навального (23 января) силовики провели массовые задержания. В итоге полицейские установили рекорд для РФ, задержав более четырех тысяч граждан в ходе одного митинга.

Как сообщал OBOZREVATEL, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также верховный представитель Европейского Союза выступили с совместным заявлением об осуждении ареста Навального. Также они высказались против задержания его сторонников и журналистов на митингах.