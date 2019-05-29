Просят власти и исцеления: назван старец, помогающий Путину

Президент России Владимир Путин, а также другие топ-чиновники России обращаются за помощью к духовнику патриарха РПЦ Кирилла, православному старцу Илию (Ноздрину).

Об этом сообщает издание "Проект". Причем от старца ждут не только исцеления и предсказания будущего, но и реальной помощи в поддержании рейтинга Владимира Путина.

Как стало известно, со старцем общается ближайшее окружение премьера Дмитрия Медведева, супруга Светлана и бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Среди посетителей старца бывший губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, глава Брянской области Александр Богомаз, исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, и замполпреда президента в Центральном федеральном округе Вадим Потомский.

Отец Илий Православие.ру

"Ездят к нему и силовики. Постоянный гость Илия как-то услышал разговор помощников старца: якобы за одну страстную неделю приезжали 40 генералов", — говорится в материале.

Что же касается Путина, 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации на четвертый срок, Путин подходил к Илию на молебне в Благовещенском соборе. Глава РФ созванивается с Илием.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил "Проекту", что Путин и Илий встречались несколько раз, добавив, что такие встречи нерегулярны.

Несколько лет назад Илий приезжал в Администрацию президента РФ.

"Там у него было двое знакомых и оба — в ключевых кабинетах: глава администрации Сергей Иванов (сейчас — спецпредставитель президента) и его первый заместитель Вячеслав Володин (сейчас — спикер Госдумы)", — узнали журналисты.

Кроме того сообщается, что Илий знаком с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Его просили повлиять на Януковича в 2013 году в связи с планами подписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

"Отец Илий знаком с Януковичем, и ему предлагали организовать самолет в Киев, чтобы он поговорил с президентом, однако Илий отказался", — утверждает священнослужитель из Оптиной пустыни.

Также Илий был знаком с представителями крупного донецкого бизнеса.

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