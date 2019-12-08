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8 декабря • обновлено в 22:04
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"Просились еще в 1991-м!" Человек Ельцина обвинил Крым и Донбасс в предательстве Украины

6.3т
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Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.

Об этом в интервью газете "Взгляд" рассказал бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов. Он заявил, что эти земли просто отдали Киеву.

"Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, в Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию", — сказал он.

Борис Ельцин и Сергей Филатов

Борис Ельцин и Сергей Филатов

РИА Новости

По словам Филатова, у команды Ельцина "не было времени" провести с Киевом переговоры на тему права этих регионов организовать референдум по своей судьбе. Как рассказал бывший глава администрации Ельцина, тогда все думали "как бы России выжить вообще".

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Будет как в СССР: в России просчитали план развала страны

Напомним, что 8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ пояснили трагедию россиян перед развалом СССР. Тогда Госбанк печатал деньги "без всякой меры", а предприятия через кооперативы обналичивали огромные суммы и выплачивали зарплаты своим сотрудникам.

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Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Борис Ельцин
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Развал СССР был спланированной операцией КГБ. И то что сейчас происходит лишь результат неточных расчетов его сотрудников.Не расчитывали они , что "жёлтый дьявол" окажется так силен)). Восстановление империи будет проходить очень болезненно для территорий , которые были отторгнуты от России.
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Иванович Василий
Иванович Василий
о!! вот и ольгинские - куды ж без них-то?!))) спасибо им за минус - гранд мерси!)))
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Чан Джеки
Чан Джеки
ВОТ ЕТАЖЕ СТАТЬЯ В ГЛАВЕДЕ ЧТО ПИШЕТ.ПЕРЕД НАЧАЛОМ ГАЙДАРОВСКИХ РЕФОРМ ХЛЕБА НЕБЫЛО ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ.НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ОСТАВАЛОСЬ МУКИ И ОСТАЛОСЬ ОТ СССР 120 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ДОЛГОВ.О ЧЕМ БЫЛО ДУМАТЬ-ОБ УКРАИНЕ В ТОТ МОМЕНТ ИЛИ ВСЕТАКИ О СЕБЕ СВОИХ ЛЮДЯХ.ОБЬЯСНИЛ ЭКС-ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЬЦИНА.ВО БЛЯ НОРМАЛЬНО ТОГДА ИМ НЕ КРЫМ НЕ ДОНБАСС И НАХРЕНЬ НЕНАДО БЫЛ.А КОГДА УКРАИНА ИХ ВЫТАЩИЛА И РОССИЯ ЗАБАГАТЕЛА ОНИ ВСПОМНИЛИ ОБ ИХ СУЩЕСТВОВАНИИ.ВОТ В ЕТОМ И ВСЯ ЛОГИКА ИМПЕРЦЕВ.
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Mega Death
Mega Death
Чан Джеки, Спасибо Украине, что "вытащила" Россию!)) Только подскажи как?))
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