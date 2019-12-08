"Просились еще в 1991-м!" Человек Ельцина обвинил Крым и Донбасс в предательстве Украины

Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.

Об этом в интервью газете "Взгляд" рассказал бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов. Он заявил, что эти земли просто отдали Киеву.

"Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, в Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию", — сказал он.

Борис Ельцин и Сергей Филатов РИА Новости

По словам Филатова, у команды Ельцина "не было времени" провести с Киевом переговоры на тему права этих регионов организовать референдум по своей судьбе. Как рассказал бывший глава администрации Ельцина, тогда все думали "как бы России выжить вообще".

Напомним, что 8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ пояснили трагедию россиян перед развалом СССР. Тогда Госбанк печатал деньги "без всякой меры", а предприятия через кооперативы обналичивали огромные суммы и выплачивали зарплаты своим сотрудникам.

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