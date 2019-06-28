Прорывали ограждение и жгли файеры: в России сорвали концерт скандального рэпера. Видео давки

В Екатеринбурге (Россия) в пятницу, 28 июня, прервали концерт скандально известного рэпера Хаски в рамках музыкального фестиваля Ural Music Night из-за образовавшейся давки.

Об этом сообщила пресс-атташе мероприятия Людмила Шегал, передают "РИА Новости". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Концерт Хаски был отменен из-за давки. А самое главное, что толпа не прислушивалась к требованиям охраны, прорывала ограждение, жгла файеры, и мы посчитали, что будет небезопасно продолжать проведение концерта. Это стало угрожать безопасности и здоровью зрителей", – рассказала она.

Концерт Хаски сорвали в Екатеринбурге Скриншот из видео

Концерт Хаски сорвали в Екатеринбурге Скриншот из видео

Концерт Хаски сорвали в Екатеринбурге Скриншот из видео

Отмечается, что исполнителю, который был одним из хэдлайнеров мероприятия, пришлось отключить микрофон.

"Потому что никакой другой возможности как-то повлиять и дать понять публике, что происходит что-то нездоровое, не было", – пояснила Шегал.

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за начавшейся давки. Толпа давила первые ряды, а неизвестный поджег фаер в центре 15-тысячной толпы. pic.twitter.com/4qmi1Ktl5L — Актуальная Россия (@RussiaActually) 28 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рэпер Хаски в знак протеста против отмены концерта в клубе Bounce в Краснодаре залез на крышу авто и стал собирать вокруг себя толпу поклонников, за что был арестован.

На него завели сразу три уголовных дела, включая незаконную организацию массового пребывания граждан в общественных местах.

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