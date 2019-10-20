Смыло по цепочке: всплыл вопиющий нюанс трагедии в Красноярском крае

В Красноярском крае России 19 октября произошло разрушение сразу пяти дамб на золотодобывающей артели, а не одной, как считалось ранее.

Этот факт выяснился после опроса задержанных по делу, а также изучения изъятой во время обысков документации, передает Znak.com (чтобы посмотреть видео с места ЧП, поскролльте новость вниз).

Кроме того, установлено, что дамбы, прорыв которых унес жизни 15 человек, были возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи.

ЧП в Красноярском крае

"Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения", – информируют в СКР.

При этом горный мастер, в должностные обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имел специального образования.

Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

ЧП в Красноярском крае МЧС России

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности "Росуглепроф" Иван Мохначук подтвердил "Свободной прессе", что вагончики, где жили старатели, были расположены с нарушением требований безопасности.

"Пока не разбирал ситуацию детально, но, наверное, были какие-то нарушения. Что-то не предусмотрели. Раньше, видимо, строили по схеме: близко поселок, удобные коммуникации, легко добраться. Исходя из этого, и построили. И вдруг что-то произошло – и трагедия", – сказал он.

ЧП в Красноярском крае

Эксперт добавил, что нормативной базы, регламентирующей строительство шахтерских поселков, нет.

"Погибло много людей. Сейчас, как это у нас традиционно бывает, будут искать "крайнего" – кто и что нарушил, не предусмотрел и прочее. Но людей уже не вернешь", – отметил он.

ЧП в Красноярском крае

В Минтруде РФ сообщили, что семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей, пострадавшим – единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален, передает "РИА Новости".

Лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере. Членам семей погибших граждан назначат пенсии по случаю потери кормильца.

ЧП в Красноярском крае

Среди погибших и пострадавших – жители Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской и Вологодской областей.

Уточняется, что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании всем троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

ЧП в Красноярском крае

ЧП в Красноярском крае

ЧП в Красноярском крае

ЧП в Красноярском крае

ЧП в Красноярском крае

ЧП в Красноярском крае МЧС России

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбы на реке Сейба, из-за чего погибло как минимум 15 человек.

Затопленными оказались два барака, в которых могло размещаться до 80 рабочих.

Местные чиновники заявили, что сооружение было построено незаконно с нарушением технологических норм и не было официально зарегистрировано.

В сети обнародовали списки погибших и пропавших людей.

Прорыв дамбы под Красноярском вызвал чудовищные последствия.

Вскоре появилась информация о том, что в ходе ЧП могла произойти утечка ртути.

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