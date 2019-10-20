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20 октября • обновлено в 16:55
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Прорыв дамбы под Красноярском: названа главная версия смертельного ЧП

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Прорыв дамбы в Красноярском крае России, в результате которого погибли 15 человек, мог произойти из-за нарушений технологии при проведении золотодобывающих работ.

Об этом заявили ТАСС в Следственном комитете России (СКР). В ведомстве подчеркнули, что эта версия является приоритетной.

Как сообщает пресс-служба СКР, в рамках уголовного дела уже были задержаны три человека: директор золотодобывающего предприятия "Сисим", начальник и мастер участка артели. В офисе компании прошли обыски, изъята техническая и финансовая документация.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В ходе допроса задержанных и свидетелей, а также изучения изъятой документации были выявлены нарушения в организации работы золотодобывающей артели. Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения.

Кроме того, установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.

Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

Прорыв дамбы под Красноярском: названа главная версия смертельного ЧП

russian.rt.com

Прорыв дамбы под Красноярском: названа главная версия смертельного ЧП

russian.rt.com

Прорыв дамбы под Красноярском: названа главная версия смертельного ЧП

russian.rt.com

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Место
Россия Красноярск
Тег
Новости России
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