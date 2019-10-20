Прорыв дамбы под Красноярском: названа главная версия смертельного ЧП

Прорыв дамбы в Красноярском крае России, в результате которого погибли 15 человек, мог произойти из-за нарушений технологии при проведении золотодобывающих работ.

Об этом заявили ТАСС в Следственном комитете России (СКР). В ведомстве подчеркнули, что эта версия является приоритетной.

Как сообщает пресс-служба СКР, в рамках уголовного дела уже были задержаны три человека: директор золотодобывающего предприятия "Сисим", начальник и мастер участка артели. В офисе компании прошли обыски, изъята техническая и финансовая документация.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В ходе допроса задержанных и свидетелей, а также изучения изъятой документации были выявлены нарушения в организации работы золотодобывающей артели. Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения.

Кроме того, установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.

Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

russian.rt.com

russian.rt.com

russian.rt.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу на реке Сейба, из-за чего погибло как минимум 15 человек.

Затопленными оказались два барака, в которых могло размещаться до 80 рабочих.

Местные чиновники заявили, что сооружение было построено незаконно с нарушением технологических норм и не было официально зарегистрировано.

В сети обнародовали списки погибших и пропавших людей.

Прорыв дамбы под Красноярском вызвал чудовищные последствия.

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