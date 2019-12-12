В СБУ объяснили, как пропагандисты "Звезды" пробрались в Украину

Журналистка российского пропагандистского телеканала "Звезда" Диана Сирази прибыла в Киев как частное лицо.
"Это журналистка начинающая, поэтому в поле зрения Службы безопасности Украины она не попадала". Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе СБУ.
В этом контексте в пресс-службе заметили, что "это их обычная технология: они берут новичков, которые только что устроились на работу, или стажеров. Они приезжают в Украину как частные лица".
Российская пропагандистка Диана Сирази
В СБУ заверили, что "оперативно отреагируют" на этот факт в случае, если пропагандистами будут совершены противоправные действия.
Как писал OBOZREVATEL:
Группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, прилетела в Киев. Они заявили, что таким образом отреагировали на "приглашение" президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшее на "нормандском саммите".
Зеленский на "нормандском формате" призвал российских пропагандистов перестать сочинять фейки и предложил им приехать в Украину, чтобы увидеть реальную картину жизни страны.
Он также ярко потроллил топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, отметив, что тот "не испачкает туфли "Бриони", если для объективности посетит Украину.
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