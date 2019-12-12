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12 декабря • обновлено в 12:57
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В СБУ объяснили, как пропагандисты "Звезды" пробрались в Украину

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Журналистка российского пропагандистского телеканала "Звезда" Диана Сирази прибыла в Киев как частное лицо.

"Это журналистка начинающая, поэтому в поле зрения Службы безопасности Украины она не попадала". Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе СБУ.

В этом контексте в пресс-службе заметили, что "это их обычная технология: они берут новичков, которые только что устроились на работу, или стажеров. Они приезжают в Украину как частные лица".

Российская пропагандистка Диана Сирази

Российская пропагандистка Диана Сирази

В СБУ заверили, что "оперативно отреагируют" на этот факт в случае, если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

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Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Место
Украина Киев
Теги
пропаганда Новости России
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Ку Алексей
Ку Алексей
пробрались уж пробрались...
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Хо Хол
Хо Хол
Что значит как? Зеленский сказал - можно свободно приезжать. У вас же свободная окpaина. Европа :D
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