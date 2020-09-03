Пропагандисты заявили о росте цен из-за отравления Навального: сеть возмущена
Российские пропагандисты заявили, что "болезнь" оппозиционного политика Алексея Навального, которого отравили в аэропорту Томска, повлияет на цены в РФ.
"Московский комсомолец" опубликовал интервью с президентом Российской ассоциации экспертов ритейла Андреем Карповым под заголовком "К зиме могут подорожать продукты: на цены повлияет болезнь Навального".
По словам Карпова, как только в истории с отравлением Навального прозвучало слово "Новичок", изменились ситуация с курсом рубля: к закрытию торгов в Москве доллар и евро подорожали к российской валюте до 75 и почти 89 рублей соответственно.
"Учитывая общую тенденцию этого года к девальвации рубля мы вполне можем стоять на пороге нового обрушения национальной валюты (в последний раз масштабное падение рубля наблюдалось в конце 2014 года, тогда доллар и евро подорожали примерно в 2,5 раза)", – говорится в публикации.
Пользователи соцсетей обвинили издание в манипуляции.
"Не болезнь, а отравление. Повлияло ОТРАВЛЕНИЕ Навального своим ГОСУДАРСТВОМ. Т.е. отравили ВЫ, а платить НАМ. Да дешевле и лучше для жизни от ВАС избавиться", – пишет в Twitter A.V.
А житель Самары Александр Плутт иронично добавил, что Навальный "даже в коме продолжает гадить россиянам".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алексея Навального могли отравить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", как это было в случае с поставщиком оружия Емельяном Гебревым в Софие в 2015 году.
Разработчик "Новичка" предрек "длинную и мучительную" реабилитацию Навального, если его действительно отравили этим ядом.
Известные европейские издания связывают отравление российского оппозиционера с его политической деятельностью.
Но в Министерстве иностранных дел России заявили, что отравление Навального якобы "не выгодно для российского руководства".