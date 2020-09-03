Пропагандисты заявили о росте цен из-за отравления Навального: сеть возмущена

Российские пропагандисты заявили, что "болезнь" оппозиционного политика Алексея Навального, которого отравили в аэропорту Томска, повлияет на цены в РФ.

"Московский комсомолец" опубликовал интервью с президентом Российской ассоциации экспертов ритейла Андреем Карповым под заголовком "К зиме могут подорожать продукты: на цены повлияет болезнь Навального".

По словам Карпова, как только в истории с отравлением Навального прозвучало слово "Новичок", изменились ситуация с курсом рубля: к закрытию торгов в Москве доллар и евро подорожали к российской валюте до 75 и почти 89 рублей соответственно.

"Учитывая общую тенденцию этого года к девальвации рубля мы вполне можем стоять на пороге нового обрушения национальной валюты (в последний раз масштабное падение рубля наблюдалось в конце 2014 года, тогда доллар и евро подорожали примерно в 2,5 раза)", – говорится в публикации.

Пользователи соцсетей обвинили издание в манипуляции.

"Не болезнь, а отравление. Повлияло ОТРАВЛЕНИЕ Навального своим ГОСУДАРСТВОМ. Т.е. отравили ВЫ, а платить НАМ. Да дешевле и лучше для жизни от ВАС избавиться", – пишет в Twitter A.V.

А житель Самары Александр Плутт иронично добавил, что Навальный "даже в коме продолжает гадить россиянам".

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!