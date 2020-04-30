Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев и его коллега Олег Кашин устроили публичную перепалку с оскорблениями во время прямого эфира.

Это произошло на программе "Соловьев. Live", гостьей которой была российская журналистка Ксения Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время включения Кашин должен был задать ей вопрос, однако решил использовать отведенное ему время на обращение к Соловьеву.

"С вами всерьез вообще ни о чем нельзя говорить. Вы смешной, отвратительный, и я хочу вам это в лицо сказать. Вас реально ненавидит весь интернет. Вам удовольствие огромное сказать, что вы чудовищный и отвратительный", – с ухмылкой обратился он к главному путинскому пропагандисту.

Соловьев, в свою очередь, не стерпел оскорбления и также перешел на личности. Собчак пыталась прекратить их спор, но ей это не удалось.

Соловьев, Собчак и Кашин Скриншот видео

"Если бы вы себя видели в зеркало, вы бы поняли, что вы жалкая пародия на Ленина, только без его ума и образования. Вы кроме "бе-бе-бе" ничего сказать не можете? Вы только аккуратнее, у вас морщинки на лбу налились. Не дай Бог, лопнут. У вас тремор пошел? Уберите этого анекдотичного беженца от всех!" – огрызнулся Соловьев.

Пользователи соцсетей высмеяли неадекватное поведение обоих пропагандистов, а также выразили недоумение согласием Собчак посетить эфир одиозного рупора Кремля.

"Три мрази на связи!", "Соловьева в его собственной передаче поливают. Он все по ходу. Несите нового", "Все трое отвратительны", "Где тут журналисты?", "Какие отвратительные рожи", – пишут люди.

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