Пропагандисты Соловьев и Кашин сцепились в прямом эфире: появилось видео перепалки
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев и его коллега Олег Кашин устроили публичную перепалку с оскорблениями во время прямого эфира.
Это произошло на программе "Соловьев. Live", гостьей которой была российская журналистка Ксения Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Во время включения Кашин должен был задать ей вопрос, однако решил использовать отведенное ему время на обращение к Соловьеву.
"С вами всерьез вообще ни о чем нельзя говорить. Вы смешной, отвратительный, и я хочу вам это в лицо сказать. Вас реально ненавидит весь интернет. Вам удовольствие огромное сказать, что вы чудовищный и отвратительный", – с ухмылкой обратился он к главному путинскому пропагандисту.
Соловьев, в свою очередь, не стерпел оскорбления и также перешел на личности. Собчак пыталась прекратить их спор, но ей это не удалось.
"Если бы вы себя видели в зеркало, вы бы поняли, что вы жалкая пародия на Ленина, только без его ума и образования. Вы кроме "бе-бе-бе" ничего сказать не можете? Вы только аккуратнее, у вас морщинки на лбу налились. Не дай Бог, лопнут. У вас тремор пошел? Уберите этого анекдотичного беженца от всех!" – огрызнулся Соловьев.
Пользователи соцсетей высмеяли неадекватное поведение обоих пропагандистов, а также выразили недоумение согласием Собчак посетить эфир одиозного рупора Кремля.
"Три мрази на связи!", "Соловьева в его собственной передаче поливают. Он все по ходу. Несите нового", "Все трое отвратительны", "Где тут журналисты?", "Какие отвратительные рожи", – пишут люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 апреля Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.
Уткин бросил пропагандисту вызов и предложил провести Versus Battle. Соловьев отклонил предложение, назвав оппонента больным человеком.
Позже Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище.
Соловьев попытался красиво ответить, но облажался и был уличен во лжи.
Комментируя конфликт, спортивный журналист сказал, что его оппонент не рассчитал собственные силы, и он намерен полностью уничтожить пропагандиста.
В ситуацию вмешался российский публицист Александр Невзоров, восхитившись действиями Василия.
После такого Соловьев не выдержал и засыпал комментатора новыми оскорблениями. В ответ Уткин снова вызвал ведущего ТК "Россия" на баттл, назвав того фашистом.
Это окончательно вывело из себя любимого пропагандиста Кремля и он скатился до прямых угроз. Уткин отреагировал фотожабой Соловьева с половым органом в руке.