Пропагандисты РФ нашли в Германии дом, где жил Навальный. Видео

Российские пропагандисты показали дом, в котором жил оппозиционер Алексей Навальный, предположительно, после выписки из Charite.

Короткое видео из дома опубликовала в своем Telegram телеведущая Анастасия Попова. Как пишет "Московский комсомолец", речь, скорее всего, идет о доме в городе Ибах в горном массиве Шварцвальд на юге страны.

Здание расположено на небольшой возвышенности, а окна сделаны до пола. В доме есть просторная гостиная, комната с мебелью и видом на Ибах, а также небольшой бассейн.

Город находится недалеко от Швейцарии. Как утверждают пропагандисты, якобы именно в этом доме оппозиционер снимал нашумевший фильм о дворце Путина.

Сам Навальный не опровергал сообщений СМИ о своем нахождении в Ибахе.

Как известно, Алексей Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, летевшем в Москву из Томска. В Омске его экстренно госпитализировали, а спустя два дня оппозиционер был доставлен в клинику Charité в Германии, где он находился до своей выписки 23 сентября.

В Россию Навальный вернулся 17 января. На паспортном контроле в аэропорту он был задержан, а на следующий день – арестован. 2 февраля оппозиционер получил приговор – 3,5 года в колонии общего режима.