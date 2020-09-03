Пропагандисты намекнули, что Навального могли отравить не в России

В эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1" показали сюжет об отравлении оппозиционера Алексея Навального, где намекнули, что политика могли отравить не в России.

Журналисты обратились за комментарием к химику Леониду Ринку, который является одним из разработчиков вещества из группы "Новичок", найденного в организме Навального (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам эксперта, когда Навальный находился в России, его симптомы не имели ничего общего с теми, что вызывает отравляющее вещество.

"Самая маленькая доза, которая была бы, сузила бы зрачки, если бы это было фосфорное отравление под названием миоз. Этого не было отмечено. Поэтому я скажу так: на российской территории у него такого отравления не было. Что сейчас – сами понимаете, это уже ответственность не наших медиков, токсикологов и так далее", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на доказательства отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы "Новичок".

В заявлении МИД говорится, что Украина осуждает очереднойпреступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом.