Очень-очень-очень смешно! Смешно про совсем несмешное.

Тут все последние две недели рос.пропагандисты задавались тяжелым вопросом: почему наши русские люди, которых заперли на карантинном круизном судне японцы, не жалуются, не устраивают акций протеста, не требуют чтоб их вернули в Россию?! Пропагандистка Скабеева потрясенно восклицала: мы смотрим новости CNN, других мировых компаний, их туристы просятся домой, а наши нет. При том что гости ее студии аж ножками сучили: издевательство! Надругательство! Срочно! Немедленно! Совбез ООН! Вызволять наших из японского плена! То есть гости в московской студии ярились, а туристы по Скайпу бодрились: не-не, мы норм! Даже коньячок попиваем! - Ага!! Вот оно! - цеплялись за "подсказку" гости студии. - Пьяному море по колено!!

Ну то есть ничем, кроме беспробудного алкоголизма, они не могли объяснить вот такое безответственное поведение русских туристов, за которых они аж войной готовы идти на Японию, а эти ну никак не хотят попросить, чтобы их спасали!

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И вот сегодня, когда пришли сообщения, что американцы и австралийцы уже увезли своих туристов с этого судна, а наши продолжают на нем сидеть, вот ровно сейчас, в прямом эфире Вестей-24, в ответ на вопрос, нет ли у них паники по случаю обнаружения вируса у одной из россиянок, спокойный интеллигентный турист по имени Сергей Попов раскрыл, наконец, секрет этой русской апатии.

- Никто из наших туристов не паникует, никто домой не собирается! Мы отлично себя чувствуем. Тут прошел слух, что нас в России на карантин могут посадить на 15 суток неизвестно где. Мы уже 14 отсидели, куда нам еще. А здесь нам хорошо! Кормят отлично. По палубе гуляем. Свежим воздухом дышим. На Фудзияму любуемся. Порт Иокогама опять же красивый. Нам все время звонит иммиграционный офицер русскоязычный, интересуется здоровьем, волнуется если не отвечаем. Нам всем айфоны новые подарили для связи. Очки. Лекарства любые. Мы только живем и думаем что нам сейчас еще подарят.

- Спасибо, спасибо, Сергей! - торопливо прикончила эту благостную речь ведущая.

Ну то есть она, в отличие от ее коллег по ВГТРК, отлично врубилась, почему они не хотят домой. Потому что боятся. Вот американцам, австралийцам, израильтянам, им всем предстоит пройти на родине 14-дневный карантин. Но они все равно рвутся домой. И только наши из двух зол выбирают японское.

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