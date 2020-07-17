Пропагандист из РФ заявил об "ужасной" антисанитарии в Крыму

Российский пропагандист Дмитрий Киселев рассказал о неудовлетворительной ситуации с очистными сооружениями в аннексированном Крыму.

В комментарии "Радио Крым. Реалии" владелец дачи в Коктебеле заявил, что канализация, которая стекает в море, "мешает всему Крыму".

Киселев добавил, что отсутствие канализации мешает проведению его фестивалей. А ее строительству препятствуют бюрократические процессы.

"Ну мешает, конечно. Мы привозим свои биотуалеты. Всему Крыму мешает отсутствие канализации. Это ужас – отсутствие канализации в Коктебеле. Это кошмар, это антисанитарная обстановка, люди болеют, это неправильная история", – сказал пропагандист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в аннексированном Крыму местные "власти", несмотря на практически сорванный курортный сезон, так и не потрудились привести публичную инфраструктуру в нормальный вид, чтобы сделать отдых туристов более комфортным.