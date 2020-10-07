Промышленник Олег Дерипаска спас из плена украинца, которого похитили пираты Нигерии

Российский предприниматель украинского происхождения Олег Дерипаска спас из пиратского плена в Нигерии пять человек.

Среди них – трех россиян, а также одного украинца и гвинейца, сообщил Telegram-канал Mash во вторник, 6 октября.

Отмечается, что в мае этого года нигерийские пираты в Гвинейском заливе напали на морские суда "Рио Митонг" и "Джиблоо". В результате нападения двое членов экипажа были ранены, а моряки Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин захвачены в плен. Пираты поместили заложников в палаточный лагерь в джунглях недалеко от Лагоса. А родственникам африканские последователи капитана Флинта пригрозили, что если не получат выкуп, то начнут убивать заложников. Несколько раз пираты всерьез грозились вывести моряков на расстрел.

За пять месяцев пленникам пришлось пережить побои, издевательство, заболевание малярией. А спасти моряков удалось только после того, как их родственники обратились за помощью к бизнесмену Олегу Дерипаске. Дерипаска хорошо знает специфику африканских стран и не раз помогал вызволять заложников. В 2016 году он помог гвинейцам победить вспышку вируса Эбола, построив самый современный в Западной Африке медицинский центр.

После вмешательства Дерипаски удалось освободить из плена не только троих моряков, но также украинца (его зовут Александр Балашов) и гвинейца.

Сейчас все спасенные в безопасности, перед возвращением на Родину они проходят медицинский осмотр. "Состояние их здоровья удовлетворительное", – сообщает посольство России в Нигерии.

Олег Дерипаска родился в Нижегородской области, но, по сообщениям СМИ, имеет украинские корни. В честь своего деда, украинца Тимофея Дерипаско, погибшего в Австрии в 1945 году, он построил в городе Лаа-ан-дер-Тайя православный храм.