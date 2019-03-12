Проломленный череп и открытые глаза: выяснились жуткие детали тайны перевала Дятлова

Эксперты раскрыли подробности гибели еще одного участника группы Игоря Дятлова Рустема Слободина.

По словам родственников, он был выносливым и спортивным, опытным туристом, но это не спасло его от гибели в снегах с проломленной головой, пишет "Газета.ру".

Труп Рустема был найден одним из первых.

Рустем Слободин Архивное фото

"5 марта щупами удалось обнаружить труп Слободина. Труп Слободина был обнаружен в том месте, где до этого систематический поиск не производился. Труп Слободина находился под слоем снега в 12 – 15 см, нашли его Карелин и солдат из группы лейтенанта Потапова. Труп лежал лицом вниз, головой в сторону палатки, левая рука откинута в сторону, а правая рука сжата в кулак и подведена к груди. Нога правая подобрана к животу, на ноге валенок. Второй валенок отсутствовал", — рассказал на допросе знакомый группы Дятлова Евгений Масленников, участвовавший в поисковой операции.

Лоб, нос, шея, щеки были в мелких ссадинах и царапинах, под носом — запекшаяся кровь. Левая лобная кость сломана. На лице — ледяной нарост: перед смертью Рустем дышал в снег, отмечают эксперты.

В акте исследования трупа отмечено, что тот мог получить перелом при ударе головой о лед или камни.

После смерти глаза Рустема так и остались открытыми — это было видно по пятнам Лярше, треугольным сморщенным участкам на роговице, которые появляются из-за ее высыхания.

Мертвый Рустем Слободин Архивное фото

"Смерть Слободина наступила от действия низкой температуры (замерзание) о чем свидетельствуют: отек мозговых оболочек, полнокровие внутренних органов, пятна Вишневского на слизистой желудка, отморожение пальцев верхних конечностей третьей, четвертой степени", — заключил судмедэксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственный выживший в перевале Дятлова Юрий Юдин рассказал, как его спасла болезнь. Всю оставшуюся жизнь он посвятил поискам причины трагедии и просил похоронить его рядом с погибшими друзьями.

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