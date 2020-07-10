Как многие заметили, цена нефти, путем резкого ограничения ее добычи, добралась до 40 долларов за баррель, а потом и перевалила за эту отметку, выскочив даже за 43 доллара, правда на момент написания этого текста, она слегка снизилась до уровня 42,23 доллара за бочку.

Но как не крути, радикально ситуация не изменилась и сейчас, даже при урезанном объеме добычи, такой уровень цен носит сугубо спекулятивный характер. Все надеются на резкий перезапуск мировой экономики после пандемии коронавируса и повышения уровня потребления нефти. Но как видно, пандемия как-то не собирается падать и сейчас показывает пиковые значения суточного прироста.

Более того, те страны, которые резко и бездумно открылись, моментально поймали новый всплеск и часть регионов в отдельных странах стали снова закрываться. Как минимум, это говорит о том, что этого самого резкого перезапуска может и не получиться и тем не менее, биржа усиленно выпихивает цены вверх. Это делает и Саудовская Аравия, которая повысила цены на августовские фьючерсы для некоторых регионов, но в целом, ситуация остается крайне зыбкой.

Несмотря на все уже предпринятые меры, малейший негативный фактор может вызвать эффект домино. По крайней мере, все прекрасно помнят то, как мгновенно развивалась ситуация с ценами в апреле и то, что мало у кого укладывалось в голове, стало объективной реальностью. Игроки нефтяного рынка увидели отрицательные цены. Если раньше такая возможность не рассматривалась в принципе, то теперь все прекрасно понимают, что это может повториться в любой момент.

Что интересно, глобальная экономика показывает, что даже страны, которые в принципе вышли из своих карантинов, неспособны самостоятельно раскрутить маховик своей экономики просто потому, что включены в цепочки поставок и продаж. Тот же Китай, который в принципе прошел свой пик эпидемии, как бы не манипулировал статистикой, не смог выйти на доэпидемиологический уровень свой экономики.

Но потребители, которые не вышли из кризиса, уже не могут закупать былое количество товара, произведенного в Китае и не могут поставлять необходимое оборудование, узлы и агрегаты, как это было дальше. Так что Китай, боровшийся за включения своей промышленности как можно в большее количество технологических цепочек, чтобы оказывать давление на мировую промышленность, сейчас сам же и пострадал от такой схемы взаимодействия.

И это очевидно по объективным показателям, от которых никуда не денешься. Ведь как не крути, а крупнейшими потребителями нефти в мире являются США, Китай и ЕС, и восстановление экономики должно бы повлечь увеличение потребления нефти. Но в апреле, на минимальных ценах, все успели настолько загрузить свои нефтехранилища дармовой нефтью, что этот излишек делает ненужным крупные поставки новой нефти, что по всем правилам рынка должно давить на цены нефти и безусловно – давит. Этот фактор всегда играл важную роль в формировании цены на нефть, но похоже, сейчас решено его не учитывать.

Это напоминает поведение Трампа с коронавирусом, когда он говорит, что для того, чтобы показатели начали падать, нужно меньше тестировать. Так и здесь, лучше не закладывать в гигантские остатки нефти и даже не думать об этом, но только это – объективная реальность и она не зависит от того, будешь ты о ней думать или нет.

Вот как дело выглядит в Китае, согласно российской прессе.

"Массированная скупка нефти по бросовым ценам в апреле и мае переполнила до краев почти все хранилища нефти в Китае. На начало июля в стране практически не осталось резервуаров, куда можно было бы заливать лишнюю нефть: емкости хранилищ в материковой части КНР были задействованы на 69%, что лишь на 1% меньше технологического предела, который в отрасли считается безопасным. Это данные Oilchem China.

С начала года запасы нефти, которая не нашла конечного потребителя в лице китайских НПЗ, выросли на 24% и достигли 33,4 миллиона тонн. Китайцы устроили глобальную скупку нефти, когда цены рухнули".

И это приводит к неприятным, для поставщиков нефти, эффектам. Ведь если они поднимают цены, то в таком случае становится вопрос о том, что выгоднее – продавать нефть из запасов, когда она была закуплены почти втрое дешевле. А раз так, то процесс закупки новой, дорогой нефти, ставится на паузу. В результате, в том же Китае присходит следующее.

"Поскольку все наземные хранилища нефти переполнены, у китайских портов стремительно растут пробки из танкеров, которым негде разгрузиться. Объем нефти, который "дрейфует" на расположенных у побережья КНР судах, вырос вчетверо с начала мая в в 7 раз, если сравнивать с показателями первого квартала.

На 29 июня на якоре у берегов Китая стояли 59 танкеров, державших в сумме 73 миллиона баррелей на борту. Ничего подобного не было ни разу в истории – даже в кризисном 2015 году, когда рынок захлебывался в избытке".

То есть, даже у Китая не получилось быстро сглотнуть огромные запасы нефти, а о других основных потребителях нет и речи. Поскольку коммунистическая пропаганда обязана трубить о состоянии в стране исключительно в мажорной тональности, то довольно трудно судить о том, как там обстоит дело.

Но вот в других странах, в том числе – европейских, говорят о том, что экономика восстановится в лучшем случае к концу 2021 года, а часть бизнеса уже уничтожена полностью и безвозвратно. А все это вместе говорит о том, что снижение уровня активности экономики – долгосрочное явление и еще не вполне понятно, насколько яма будет глубокой и как долго она продлится.

Поэтому энтузиазм трейдеров, которые играют на повышение цены – очень сомнителен и способен дать сбой в любой момент. И ведь это при условии, что страны картеля ОПЕК+ сократили добычу почти на четверть. Причем, производители нефти прекрасно знают, какими рискованными инструментами они вытягивают эту цену. А это значит, что если добавится какой-то новый понижающий фактор и цена снова начнет падать, то что делать дальше, сокращать еще? Насколько? До 30-49 или 50 процентных пунктов?

Похоже на то, что производители уже уткнулись в свое дно сокращений и дальнейшие усилия в этом направлении будут все более сомнительными, в плане получения выгоды, и в такой момент, рано и ли поздно возникнет вопрос уже не о равномерном сокращении добычи всеми, а о сокращении игроков на рынке.

Это как в детской игре, когда дети ходят по кругу, пока играет музыка, а внутри круга стульев "-1" от количества игроков, и когда заканчивается музыка, дети садятся, и кому не хватило стула – выбывает. Так вот и тут придется решать эти вопросы радикально. Кто-то должен будет пойти под нож.