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"Проигравшая свехдержава": России предрекли печальное военное будущее

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Россия не сможет в ближайшее десятилетие подтвердить свой статус военной сверхдержав, который ей достался по наследству от СССР.

Такое мнение высказал аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен. По его словам, советский потенциал в ближайшее время исчерпается, сообщает "Лента.ру".

Эксперт уверен, что интенсивное использование Москвой в течение последнего десятилетия недорогих и доступных решений, актуальных во времена холодной войны, объясняется неспособностью "идти в ногу с развитием военных технологий Запада".

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"Проигравшая свехдержава": России предрекли печальное военное будущее

РСН

"Вероятнее всего, Россия будет продолжать следовать тем же путем, но вовсе не такими же темпами, как в последние десять лет. Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего", — резюмировал Кьеллен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что полномасштабная война Российской Федерации против Украины возможна, хотя и не очень вероятна.

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Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Тег
Новости России
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andrei andrei
andrei andrei
Свенссон не акуел? А вот американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation рассчитал, что США могут проиграть в локальных военных конфликтах как России, так и Китаю:-)
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