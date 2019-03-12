"Проигравшая свехдержава": России предрекли печальное военное будущее

Россия не сможет в ближайшее десятилетие подтвердить свой статус военной сверхдержав, который ей достался по наследству от СССР.

Такое мнение высказал аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен. По его словам, советский потенциал в ближайшее время исчерпается, сообщает "Лента.ру".

Эксперт уверен, что интенсивное использование Москвой в течение последнего десятилетия недорогих и доступных решений, актуальных во времена холодной войны, объясняется неспособностью "идти в ногу с развитием военных технологий Запада".

РСН

"Вероятнее всего, Россия будет продолжать следовать тем же путем, но вовсе не такими же темпами, как в последние десять лет. Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего", — резюмировал Кьеллен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что полномасштабная война Российской Федерации против Украины возможна, хотя и не очень вероятна.

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