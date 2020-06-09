Спустя месяц после экстренного визита 13 мая Дмитрия Козака в Берлин стали вполне очевидными два его результата. Первый, несмотря на то, что Меркель лично официально не встретилась с Козаком, между Берлином и Москвой было заключено некое широкое и непубличное соглашение. Второй результат, – в Москве активно ищут способы, как не выполнять свои обязательства по нему.

Прямым свидетельством заключения данного соглашения стало резкое изменение мнения BNA (Федерального сетевого агентства) Германии по "Северному потоку-2". BNA накануне визита Козака окончательно и бесповоротно отправило его в бан и 15 мая в очередной и в последний раз подтвердило это. Но 19 мая BNA неожиданно заявило, что участок "Северного потока-2", проходящий по территории Германии, можно вывести из-под действия законодательства ЕС на 20 лет, начав отсчёт с 12 декабря 2019 г. Российские СМИ эту новости подали как крупный успех, но с экстренным визитом Козака не связали.

Во-первых, Козак – спецпорученец лично Путина, а славить Путина даже на России уже выходит из моды. Во-вторых, это выглядело бы как противопоставление Козака всему ведомству Лаврова по результативности и было бы намёком на то, что "Унылой лошади" пора в отставку и можно прихватить с собой Машу Захарову. В-третьих, Козак оказался был в одной линейке с Мишустиным и Собянинам как новыми фаворитами Кремля, что привело бы к очередной волне измышлизмов об отношениях внутри "башен", между ними и их с самим Кремлём, чем в РФ по традиции подменяют политическую аналитику. Сейчас, когда по России ходят слухи о грядущем перевороте или революции, о всеобщей чипизации и тотальном контроле как в американском кино, о распаде РФ и о начале в ней Армагеддона с Апокалипсисом, то лица, отвечающие за информполитику и состояние умов, решили новой пищи умам не добавлять.

В умах и так циркулирует, что Путин и вся верхушка – агенты мирового правительства и НАТО. Если указать им на связь между визитом Козака, решением BNA и переговорами в "нормандским форматом", то умы придут к печальному выводу: Путин – это немецкий шпион, завербованный ещё во время его службы в ГДР, и сейчас он сливает Россию или просто мочит её в сортире. Если послушать Гиркина как Путин сорвал его наступление на Одессу, то умы могут даже заподозрить: президент РФ ещё и агент "бандеровцев", что совсем неприлично для 1/9 полупустой части суши. Глядя, как Гиркин даёт трёхчасовое интервью "агенту СБУ" Гордону, умы могут прийти к выводу, что и он в итоге продался "бандеровцам".

Вера в вездесущих "бандеровцев" новая, поскольку подселилась в умы россиян после 1945 г., но оказалась крепче, чем вера в коммунизм. Они продолжают верить в "бандер" даже после провозглашения независимости Украины. Вопреки логике, что целью всего украинского национально-освободительного движения, а не только одних "бандеровцев", было достижение независимости для страны и после её обретения их миссия исчерпана. Осознание той простой вещи, что все жители Украины – националисты, за исключением тех, кто поклонник Российской империи, слишком сложно для менталитета россиян, умы которых и так перенаселены разными химерами.

Кремлёвские "смотрящие" за умами правильно оценили ситуацию во вверенной им сфере, когда решили не скармливать по полной этим химерам экстренный визит Козака и лишь ограничиться объявлением его новым успехом.

Безусловно, новое решение BNA можно при желании назвать успехом, что в Кремле и сделали. Но это "Пиррова победа", поскольку её "плюсы" сомнительны, а "минусы" их и вовсе утягивают на дно.

Самый очевидный из "плюсов" – российская дипломатия вроде как проколупала щель в трубопроводном законодательстве ЕС при помощи немецкого "тарана". Но эта брешь выглядит узкой, странной и бесполезной, а плата, которую Москва должна Берлину за использование его в качестве "тарана" многократно меньше морального удовольствия, которое могут испытывать в Кремле от подглядывания через неё за ЕС. В Кремле это очень хорошо понимают, почему и объявили достройку "Северного потока-2" делом принципа и чести на зло всем своим экспертам, объясняющим бессмысленность и убыточность этого мероприятия.

Действительно, новое решение BNA почти ничего не меняет в порядке применения правил ЕС к "Северному потоку-2". Немецкий его участок стал чем-то типа магазина дьюти фри в конце трубопровода. "Газпрому", чтобы извлечь из этого хоть какую-то пользу остаётся лишь уговорить Польшу о том, чтобы она разрешила проложить вдоль её побережья "Северный поток-3", который врежется в немецкий участок "Северного потока-2" и тоже станет, чем-то вроде дьюти фри. Есть ещё вариант: построить на этом участке морской терминал для танкеров с сжиженным газом и ощущение от дьюти фри усилится. Можно поискать и другие фантастические варианты. Самым реалистичным и дешёвым был вариант прокладки "Северного потока-2" по нейтральным водам вокруг Скандинавии, а оттуда тянуть трубу в Великобританию, которая вышла из ЕС и всех его директив. На берегу Великобритании соорудить газовое хранилище и из него возить газ танкерами в Германию или ещё куда по мере надобности. Сейчас, когда Брекзит совсем состоялся, самое время его реализовать.

Поскольку Москва строила "Северный поток-2" лишь для того, чтобы не пользоваться газотранспортной системой Украины, то нет ничего удивительного в том, что в Кремле назвали укладку последних 160 км делом принципа, а не коммерции и пользы. Разговоры о деньгах неуместны, когда речь идёт о высоком и сакральном: как нагадить украинцам.

Поэтому в Кремле экспертов слушают, но поступают вопреки их советам и решение уложить эти 160 км там принято однозначно и бесповоротно. Поскольку речь идёт о принципе, то в Москве уже никто и никуда не спешит с достройкой "Северного потока-2". Начнётся она с осени, поскольку Дания предупредила: в июль-августе укладка труб в районе острова Борнхольм запрещена из-за нереста трески. Флот "Газпрома" всё равно раньше осени и не наладит укладку.

Итак, Козак добился от Меркель разрешения на обустройство магазина дьюти фри в конце трубы. Цена разрешения – некие конкретные обязательства по возврату Крыма и Донбасса, которые Москва взамен взяла на себя. Не буду пытаться угадать какие, они не в поле публичности, но стойкое желание их не выполнять Москва выказала уже 20 мая, на следующий день после нового решения BNA. В этот день власти в ОРДЛО объявили о повышении боеготовности, начали демонстративно гонять военную технику и активно постреливать. Виновниками этой военной демонстрации привычно назначили "бандер", отмечавших в тот день годовщину инаугурации Зеленского.

Смысл всего этого был не столько в том, чтобы подпортить чувство праздника Офису президента Украины, сколько в том, чтобы Москва могла заявить: Украина совсем не выполняет Минские соглашения, следовательно, можно не выполнять и обязательства, принятые Козаком в Берлине. Военная демонстрация Москвы не ограничилась ростом числа обстрелов и боестолкновений в ОРДЛО.

Главный на переговорах в Минске от РФ Борис Грызлов публично и хамски выступил 27 мая с угрозами Украине, а также с чем-то похожим на ультиматум: срочно признать оккупационные российские администрации в Донецке и Луганске субъектами права и начать с ними переговоры. Но грозный Грызлов не назвал ни дату, до которой это должно произойти, ни конкретные действия, которые предпримет Москва, если ничего такого не произойдёт.

Кремлёвским возни в ОРДЛО и заявления грозного Грызлова показалось мало и для последующих информационных манипуляций они похитили в районе КПП "Чонгар" 30 мая украинского бойца Евгения Добринского. Это похищение, а также некоторые другие факты, и позволяют предполагать, что Козак в Берлин взял от имени Кремля какие-то обязательства не только по возврату Украине ОРДЛО, но и Крыма. По этой причине в Москве подумывали о том, как выстроить версию нападения Украины по всей линии фронта, включая Крым, для чего похитила Добринского и нагнетали напряжённость везде, где могли.

Москва с 20 мая старательно создавала указанными провокациями информационную базу для финального своего заявления: Украина распоясалась и распускает руки, поэтому не напоминайте об обязательствах Козака. Но в начале июня эту операцию там почему-то решили свернуть. Видимым толчком стал указ Путина о назначении на 1 июля плебисцита по поправкам к конституции РФ. Через два дня после указа обе власти в ОРДЛО заявили, что они передумали воевать, отменили повышенную боеготовность, повелели строиться и всем идти 24 июня на военные парады "квадратного" юбилея.

Похоже, в Москве решили, что аннулировать берлинские обязательства Козака лучше и спокойнее после парада и плебисцита. Если это сделать до 24 июня, то в Москву постоять на мавзолее точно никто не приедет и всё парадобесие будет скомкано так, как если бы по нему прошлась вторая волна короновируса. Аукнется и плебисциту, поэтому его дату и сблизили с датой парада, стремясь одним выстрелом уложить двух зайцев. Осторожный Лукашенко, опасаясь вспышки в Беларуси эпидемии, которой в ней нет, перенёс выборы с октября на 9 августа, чтобы наверняка проскочить между первой и второй волной.

Кремль решил последовать примеру "бацьки", поскольку помимо вируса беспокоит и возможность массовых протестов после плебисцита из-за реальности фальсификации его результатов как это было с Болотным стоянием. "Глубинные" социологи и иные службы явно проинформировали о том Кремль, и там, в отличие от случая с экспертами по нефти и газу, вняли их словам. Несомненно, на такое решение повлияла и ситуация в Ливии, где группа "вагнеровцев" с "Панцырями" терпит поражение в российско-турецкой войне и растёт волна международного неудовольствия Россией, военных которой там тоже около шести лет как нет.

До первых чисел июля, пока не огласят результат плебисцита, вероятность резких агрессивных выпадов Кремля против Украины низкая. Агрессивность будет сохраняться на обычном уровне, русские не собираются вот-так просто взять и прекратить стрелять. Но с середины июля возможен её всплеск под разговоры о российских оккупантах, якобы умирающих от жажды в Крыму.