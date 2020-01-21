Главная Новости
21 января • обновлено в 10:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
Журналист, политический деятель Все статьи автора

Призние Путина: намерен оставаться пожизненным президентом

891

Как только сомкнулись нечестивые уста нашего пожизненного, я сразу же изложил его истинный замысел в тексте "Как он собирается всех на*****". К сожалению, никто не понял, кроме Юлии Латыниной. Единственная умная женщина осталась в России. Все продолжают нести какую-то хрень, реагируя на множество вброшенных им ложных целей.

Поэтому повторяю по буковкам ещё раз:

Путин намерен оставаться пожизненным президентом.

Он сам рассказал нам об этом. В одной вскользь брошенной фразе, ради которой и было прочитано послание и будет проведен всенародный референдум:

Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим.

Новости
Транзита власти от Путина по непутинскому сценарию не будет

Как замечательно выстроена тональность! Знает отец родной, что в обществе обсуждается, и хотя сам не считает вопрос принципиальным, готов пойти навстречу. Сколько лет хомячки сраные гундели про "подряд", петиции собирали, запросы посылали. А теперь он, как просвещённый правитель, сам это словечко "подряд" из Конституции убирает. "Подряд" ему очень помогло в 2012-м и 2018-м, а теперь оно ему совсем не нужно. Более того, оно для его власти теперь основная преграда.

Поэтому российский добрый наш народ на своем референдуме единодушно одобрит п. 3 ст. 81 Конституции в следующей новой редакции:

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков.

И где-то в декабре 2023 года одно и то же лицо, как ни в чем не бывало, представит свои документы в комиссию по выборам Президента РФ на 2024–2030 гг. Отдельные несознательные граждане спросят: а как же Конституция, в ней написано не более двух сроков, а этот плешивый пятый раз лезет?!

Новости
Вышибить Путина из власти может только мощный революционный взрыв

Грамотные юристы им ответят: выборы Президента регламентируются новой редакцией статьи 81 Конституции, принятой в 2020 году. Она обратной силы не имеет. А до 2020 года была другая редакция 1993 года, по ней вы и избирали его 4 раза. А по новой, более демократической, вы сможете избрать его только 2 раза. Например, с 2024 по 2036 год. Или с 2024-го по 2030-й, а потом еще раз с 2036 по 2042 год. Ему как раз 90 годиков стукнет.

И вот сегодня, буквально под диктовку объявленного в розыск экстремиста Пионтковского, Верховный Правитель России вносит в Думу новую редакцию "непринципиального" п. 3 ст. 81.

Остается единственный вопрос, о котором справедливо вопиет сегодня в своем блоге ААВ, — ЗАЧЕМ??!!

Зачем это понадобилось ему сегодня, а не осенью 2023 года? Развернутый ответ на этот важнейший вопрос нашего времени дан в предыдущей статье.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: Каспаров
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ирис Ирис
Ирис Ирис
Обоз, что такое "призние" в заголовке?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги