Как только сомкнулись нечестивые уста нашего пожизненного, я сразу же изложил его истинный замысел в тексте "Как он собирается всех на*****". К сожалению, никто не понял, кроме Юлии Латыниной. Единственная умная женщина осталась в России. Все продолжают нести какую-то хрень, реагируя на множество вброшенных им ложных целей.

Поэтому повторяю по буковкам ещё раз:

Путин намерен оставаться пожизненным президентом.

Он сам рассказал нам об этом. В одной вскользь брошенной фразе, ради которой и было прочитано послание и будет проведен всенародный референдум:

Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим.

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Как замечательно выстроена тональность! Знает отец родной, что в обществе обсуждается, и хотя сам не считает вопрос принципиальным, готов пойти навстречу. Сколько лет хомячки сраные гундели про "подряд", петиции собирали, запросы посылали. А теперь он, как просвещённый правитель, сам это словечко "подряд" из Конституции убирает. "Подряд" ему очень помогло в 2012-м и 2018-м, а теперь оно ему совсем не нужно. Более того, оно для его власти теперь основная преграда.

Поэтому российский добрый наш народ на своем референдуме единодушно одобрит п. 3 ст. 81 Конституции в следующей новой редакции:

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков.

И где-то в декабре 2023 года одно и то же лицо, как ни в чем не бывало, представит свои документы в комиссию по выборам Президента РФ на 2024–2030 гг. Отдельные несознательные граждане спросят: а как же Конституция, в ней написано не более двух сроков, а этот плешивый пятый раз лезет?!

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Грамотные юристы им ответят: выборы Президента регламентируются новой редакцией статьи 81 Конституции, принятой в 2020 году. Она обратной силы не имеет. А до 2020 года была другая редакция 1993 года, по ней вы и избирали его 4 раза. А по новой, более демократической, вы сможете избрать его только 2 раза. Например, с 2024 по 2036 год. Или с 2024-го по 2030-й, а потом еще раз с 2036 по 2042 год. Ему как раз 90 годиков стукнет.

И вот сегодня, буквально под диктовку объявленного в розыск экстремиста Пионтковского, Верховный Правитель России вносит в Думу новую редакцию "непринципиального" п. 3 ст. 81.

Остается единственный вопрос, о котором справедливо вопиет сегодня в своем блоге ААВ, — ЗАЧЕМ??!!

Зачем это понадобилось ему сегодня, а не осенью 2023 года? Развернутый ответ на этот важнейший вопрос нашего времени дан в предыдущей статье.

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